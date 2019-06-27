صلاح: يجب معاملة النساء باحترام.. ومن يخطئ لا يجب أن يُعدم بل يحظى بفرصة ثانية

علق محمد صلاح لاعب منتخب مصر على واقعة استبعاد عمرو وردة من قائمة الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2019.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "النساء يجب أن تعامل بأقصى درجات الاحترام، لا تعني لا وهذه الأشياء يجب أن تبقى مقدسة".

وأضاف "أعتقد أيضا أن الكثيرين ممكن يخطئون يمكن أن يتغيروا للأفضل ولا يجب إرسالهم مباشرة إلى المقصلة والتي هي أسهل طريقة لحل الأزمات".

Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019

وأتم لاعب ليفربول "يجب أن نؤمن بالفرص الثانية فنحن نحتاج للإرشاد والتثقيف فإن الصفع ليس هو الحل".

وسجل صلاح هدفا من أصل ثنائية فاز بها منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء في استاد القاهرة في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الأولى.

We need to believe in second chances... we need to guide and educate. Shunning is not the answer. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019

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