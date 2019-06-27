صلاح: يجب معاملة النساء باحترام.. ومن يخطئ لا يجب أن يُعدم بل يحظى بفرصة ثانية

الخميس، 27 يونيو 2019 - 02:06

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - مصر - الكونغو الديمقراطية

علق محمد صلاح لاعب منتخب مصر على واقعة استبعاد عمرو وردة من قائمة الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2019.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "النساء يجب أن تعامل بأقصى درجات الاحترام، لا تعني لا وهذه الأشياء يجب أن تبقى مقدسة".

وأضاف "أعتقد أيضا أن الكثيرين ممكن يخطئون يمكن أن يتغيروا للأفضل ولا يجب إرسالهم مباشرة إلى المقصلة والتي هي أسهل طريقة لحل الأزمات".

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وأتم لاعب ليفربول "يجب أن نؤمن بالفرص الثانية فنحن نحتاج للإرشاد والتثقيف فإن الصفع ليس هو الحل".

وسجل صلاح هدفا من أصل ثنائية فاز بها منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء في استاد القاهرة في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الأولى.

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