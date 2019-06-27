المحمدي عن احتفاله: عمرو وردة واحد مننا.. ما حدث حرية شخصية

قال أحمد المحمدي قائد منتخب مصر إن احتفاله بالإشارة برقم 22 كان تضامنا منه مع زميله في الفريق عمرو وردة عقب استبعاده من قائمة الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2019.

وتحدث المحمدي لقناة "تايم سبورت" عقب الفوز على الكونغو الديمقراطية قائلا: "عمرو وردة واحد مننا وكلنا نخطئ فنحن بشر ولن نترك عمرو وحده".

وواصل "عمرو وردة لعب باسم منتخب مصر كثيرا وأحيانا تحدث أشياء تخرج عن إرادة أي شخص وما ينبغي علينا هو أن نقف إلى جانبه وأتمنى أن تحمل الأيام القادمة بالنسبة له خيرا".

وتابع قائد منتخب مصر حديثه "نحن دائما نضخم المواضيع والأشياء الصغيرة تكبر كثيرا وما حدث حرية شخصية وكل شخص حر في حياته طالما أنه خارج الملعب وملتزم في المعسكر وينفذ تعليمات المدرب".

وأضاف المحمدي "لا تحاسب أي لاعب على أي شيء خارج الملعب فهذه كما قلت حرية شخصية ونحن نساند عمرو وردة وندعمه".

وعن الفوز على الكونغو قال: "كنا نريد الفوز لضمان التأهل لدور الـ16 وأدائنا في الشوط الأول كان جيدا ولكنه انخفض في الشوط الثاني وهذا طبيعي بسبب الرطوبة المرتفعة في الجو والمجهود المبذول خاصة إننا في نهاية موسم ومرهقين".

وأتم "الآن نفكر في لقاء أوغندا لضمان تصدر المجموعة".

وفاز منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد سجلهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح يوم الأربعاء في استاد القاهرة في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الأولى.

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