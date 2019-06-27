أزمة عمرو وردة مازالت مستمرة وبعدما دعمه زملائه في منتخب مصر في لقاء الكونغو الديمقراطية فهم ينوون دعمه مرة أخرى وتلك المرة أمام الجهاز الفني وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

عمرو وردة النادي : أتروميتوس مصر

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاعبي منتخب مصر طلبوا الاجتماع بالجهاز الفني وأبو ريدة اليوم الخميس لمطالبتهم بإعادة النظر في قرارهم في استبعاد وردة من قائمة المنتخب في كأس أمم إفريقيا 2019.

يأتي ذلك لشعور اللاعبين بأن وردة تعرض للظلم وأنه يستحق الحصول على فرصة ثانية بالإضافة لخوفهم على مستقبله المهني حال استبعاده وخروجه من المعسكر.

وحتى الآن يمكث وردة في معسكر منتخب مصر بناءً على طلب من زملائه ولم يغادر المعسكر رغم قرار استبعاده الذي صدر ظهر يوم الأربعاء.

في الوقت ذاته قال مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com إن وردة لن يعود لقائمة منتخب مصر مرة أخرى.

وأضاف "أخطرنا الاتحاد الإفريقي بالفعل باستبعاد وردة وتم كتابة (غائب) أمام اسمه في قائمة مباراة الكونغو الديمقراطية".

ماذا حدث؟

أعلن اتحاد الكرة يوم الأربعاء استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 من أجل "الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق" بحسب بيان إدارة مجلس الإدارة.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب لـFilGoal.com إن: "قرار الاستبعاد نهائي ودون رجعة، ولم يأخذ مننا سوى عدة دقائق فقط. تم إخبار اللاعب بالقرار وهو في طريقه لمغادرة المعسكر".

وعلم FilGoal.com أن ما أقنع أبو ريدة بضرورة استبعاد اللاعب أنها لم تكن الواقعة الأولى، بالإضافة إلى توقيت الواقعة الأخيرة وخلال معسكر المنتخب الذي يلعب في بطولة الأمم.

وقال عمرو وردة لـFilGoal.com إن: "الفيديو مُفبرك أقسم بالله بأن كل الفيديوهات التي يتم تداولها مٌفبركة، هذا ما أبلغت به الجهاز الفني للمنتخب وكل اللاعبين يقفون معي لازلت موجودا حتى الآن في المعسكر، ولم أرحل".

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