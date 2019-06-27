أجيري يُعلق على استبعاد وردة ويُصرح: التشكيل قد يكون مختلفا أمام أوغندا

تحدث خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن قرار استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب، مشيرا إلى "المنتخب قوي ولا يقف على أي لاعب".

وقال أجيري: "منتخب مصر قوي ولا يقف على أي لاعب. من السيء أننا فقدنا أحد أفراد العائلة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "ولكننا لا نقف على أي لاعب مهما كان اسمه".

وواصل "الكل كان في كامل تركيزه أمام الكونغو الديمقراطية ولعبنا 90 دقيقة بمنتهى الجدية وكان يمكننا التسجيل أكثر".

وحرص أجيري على تهنئة منتخب الكونغو الديمقراطية "على العرض القوي خلال المباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "أبحث عن أسباب تراجع الأداء في الشوط الثاني. سنحاول اللعب بنفس المستوى خلال الـ 90 دقيقة".

وأردف "سيطرنا على المباراة ونجحنا في الانتصار رغم تراجع الأداء في الشوط الثاني".

وكشف مدرب المنتخب "أفكر الآن في إشراك بعض الوجوه الجديدة في المباراة المقبلة أمام أوغندا".

وفسر "بسبب ظهور الإرهاق على بعض اللاعبين ولكنني لم أحدد الأسماء حتى الآن".

منتخب مصر انتصر على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وضمن منتخب مصر وصوله لدور الـ 16 من أمم إفريقيا قبل مواجهة أوغندا يوم الأحد المقبل.

أمام أوغندا، يسعى المنتخب للانتصار من أجل تصدر المجموعة الأولى وانتظار المتأهل الثالث من المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. (طالع التفاصيل)

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