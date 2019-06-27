تريزيجيه: شكرا جماهير مصر.. لن نتنازل عن لقب أمم إفريقيا

وجه محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر وأفضل لاعب في مواجهة الكونغو الديمقراطية رسالة إلى الجماهير المصرية عقب ضمان المنتخب الوصول للدور الـ 16 من أمم إفريقيا.

منتخب مصر انتصر على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

تريزيجيه قدم مباراة مميزة للغاية وساهم مباشرة في انتصار المنتخب أمام الكونغو الديمقراطية.

وقال تريزيجيه: "أحمد الله على الانتصار وعلى الوصول لدور الـ 16".

وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس عقب المباراة "أشكر للغاية الجماهير المصرية التي تواجدت في المدرجات".

وأوضح "مساندتهم كبيرة للغاية لنا وأشكرهم على ذلك وأتمنى أن يستمروا في دعمنا دائما من أجل تحقيق هدفنا".

وواصل "هدفنا هو تحقيق لقب أمم إفريقيا ولن نتنازل عن ذلك".

وأتم "تركيزنا الآن على الانتصار أمام أوغندا للتأهل كمتصدر للمجموعة، في طريقنا لحصد اللقب".













































































































































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