كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن قرار استبعاد عمرو وردة من معسكر الفراعنة خلال مباريات كأس أمم إفريقيا، سيمتد إلى استبعاد اللاعب نهائيا من أي تجمع للفراعنة في مختلف المناسبات بصورة نهائية.

وأضاف المصدر لـFilGoal.com أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة تواصل مع أعضاء المجلس جميعا قبل إصدار قرار استبعاد اللاعب وكل الأعضاء وافقوا لأن ما حدث غير مقبول والفيديو المسرب لوردة يصعب معه استمراره في المعسكر بهذه الصورة.

المصدر شدد على أن وردة لن يرتدي قميص المنتخب مرة أخرى بعد هذا القرار لأن الاستبعاد يتعلق بأمور أخلاقية وليس لقرار فني يكون ممكنا معه العودة من جديد في أي تجمع، وبالتالي انتهى مشوار اللاعب تماما مع الفراعنة في عمر صغير.