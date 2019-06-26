خاص مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: استبعاد وردة نهائي.. لن يرتدي قميص مصر مجددا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 16:02

كتب : عاطف شادي

عمرو وردة - مصر

كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن قرار استبعاد عمرو وردة من معسكر الفراعنة خلال مباريات كأس أمم إفريقيا، سيمتد إلى استبعاد اللاعب نهائيا من أي تجمع للفراعنة في مختلف المناسبات بصورة نهائية.

وأضاف المصدر لـFilGoal.com أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة تواصل مع أعضاء المجلس جميعا قبل إصدار قرار استبعاد اللاعب وكل الأعضاء وافقوا لأن ما حدث غير مقبول والفيديو المسرب لوردة يصعب معه استمراره في المعسكر بهذه الصورة.

المصدر شدد على أن وردة لن يرتدي قميص المنتخب مرة أخرى بعد هذا القرار لأن الاستبعاد يتعلق بأمور أخلاقية وليس لقرار فني يكون ممكنا معه العودة من جديد في أي تجمع، وبالتالي انتهى مشوار اللاعب تماما مع الفراعنة في عمر صغير.

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وقال المصدر إن وردة سيكون معرضا لمشاكل كذلك مع ناديه أتروميتس اليوناني بعد قرار المنتخب لاستبعاده بسبب مشاكل أخلاقية غير فنية ومن الممكن أن يتعرض للرحيل خلال الأيام المقبلة عن النادي بسبب ذلك.

وكان FilGoal.com قد كشف كواليس اتخاذ قرار استبعاد عمرو وردة الذي جاء لأسباب انضباطية حسبما أعلن اتحاد الكرة (طالع التفاصيل).

في المقابل رد اللاعب على تلك الاتهامات مؤكدا بأن الفيديو المنتشر له على مواقع التواصل "فيديو مفبرك وغير حقيقي" (طالع التفاصيل).

بعد استبعاد عمرو وردة، اختر تشكيل الفراعنة أمام الكونغو:

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