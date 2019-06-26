وائل جمعة يفتح النار على وردة: أفضل قرار لاتحاد الكرة منذ تعيينه هو استبعاده

فتح وائل جمعة أسطورة الكرة المصرية النار على عمرو وردة لاعب منتخب مصر، تعقيبا على قرار اتحاد الكرة باستبعاده من المنتخب.

وقال وائل جمعة: "سلوك عمرو وردة مرفوض تماما. ليس مقبولا على الإطلاق ما فعله".

وأضاف خلال تواجده في أستوديو بي إن سبورتس "ما فعله وردة يعكس حالة اللامبالاة لدى اللاعب. لا يشعر على الإطلاق بالمسؤولية".

وواصل "أفضل قرار اتخذه اتحاد الكرة منذ تعيينه هو استبعاد عمرو وردة. قرار سليم بنسبة 100%".

وأوضح "فليتخيل الجميع كمية الضغوط التي كانت ستكون على منتخب مصر واللاعب نفسه، في حالة استمرار وردة. أتفق تماما مع القرار".

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة استبعاد عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني من صفوف الفراعنة خلال بطولة كأس أمم إفريقيا "في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق"، بحسب بيان اتحاد الكرة. ( اقرأ البيان )

أبو ريدة بدا غاضبا من الواقعة لأنها تضع المنتخب كله في موقف حرج أمام الجماهير، وطلب من أعضاء منتخب مصر عدم التطرق بالحديث عن واقعة وردة منذ وقوعها، وجدد طلبه بعد الإعلان عن استبعاده حرصا على تركيز الفريق. ( تعرف على كواليس استبعاد وردة من المنتخب )

وعلق وردة على الواقعة قائلا: "أقسم بالله بأن كل الفيديوهات التي يتم تداولها مٌفبركة". (طالع التفاصيل)

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