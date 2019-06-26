بالفيديو - أمتع تعادل بين زيمبابوي وأوغندا

تعادل بطعم الخسارة بالنسبة لزيمبابوي وكذلك أوغندا، كل فريق كان قاب قوسين أو أدنى من اقتناص نقاط المباراة الثلاث، لكن المواجهة الممتعة كانت حافلة بالفرص الضائعة لتنتهي بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.

قدم الفريقان عرضا رائعا في العاصمة المصرية، لكن كل منهما أبى الفوز لترتفع حظوظ أوغندا في التأهل للدور ثمن النهائي، وفي المقابل تعقدت مهمة المحاربين بعد توقف رصيدهم عند نقطة وحيدة.

وعززت أوغندا تصدرها للمجموعة الأولى ورفعت رصيدها إلى 4 نقاط متفوقة على مصر صاحبة الثلاث نقاط والتي تواجه بعد قليل فريق الكونغو الديموقراطية الذي خسر في الجولة الأولى أمام أوغندا.

وسجلت أوغندا أولا عن طريق نجمها فاروق ميا لكن صاحب المهارة العالية كاما بيليات أدرك التعادل لزيمبابوي ليبدأ وابلا من الفرص المهدرة في مواجهة جميلة.

بداية ساخنة

بدأت المباراة سريعة حماسية في حضور جماهيري كبير أتى أم الملاعب المصرية تمهيدا لرؤية الفراعنة يركضون فوق المستطيل الأخضر أمام الكونغو الديموقراطية، وهي المباراة التي ستبدأ في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وأخذت أوغندا المبادرة وسعت مبكرا لأسبقية تقربها من الدور ثمن النهائي وفي الدقيقة 12 نالت من شباك زيمبابوي بهدف سجله إيمانويل أوكوي الذي سدد الكرة في المرمى إثر ارتدادها من يد الحارس الذي تصدى لتسديدة خالد أوتشو إثر هجوم مرتد لرجال المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر.

لم يستسلم محاربو زيمبابوي وحاولوا مرارا العودة سريعا لمباراة ممتعة، بخلاف معظم مواجهات البطولة التي أقيمت حتى اللحظة، وكاد نوليدج موسونا يهز شباك الحارس العملاق دينيس أونيانجو لكن الكرة ذهبت فوق المرمى إثر تسديدته في الدقيقة 23.

ثم حاول الموهوب كاما بيليات ترجمة أفضلية زيمبابوي إلى هدف لكن تسديدته مرت بعدها الكرة بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 26.

وبلغت زيمبابوي ما سعت إليه وحافظت على آمالها بالبطولة بتسجيلها أول هدف يسكن شباك أوغندا بعدما استقبل بيليات تمريرة عرضية وسدد الكرة في المرمى في الدقيقة 40.

وبات التكافؤ حاكما للمباراة القوية ومحاولات زيمبابوي كانت أخطر وأكثر، وفي الدقيقة 51 أهدر موسونا أسهل فرصة في البطولة بعدما سدد الكرة في العارضة رغم أن بينه وبين المرمى مترات قليلة والحارس بعيد.

🤯 كيف!؟#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/0MDU2j73ga — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 26, 2019

واستمر اجتياح المحاربين لمنطقة جزاء أوغندا لكن الحظ وقف حائلا بينهم وبين تقدم مستحق على أوغندا، في الدقيقة 69 انطلق بيليات خلف الظهير الأيسر ومرر الكرة بالعرض ليسددها ايفانس روسيكي ويتصدى لها أونيانجو لكن الكرة مرت باتجاه المرمى لينقذها الأخير من على الخط.

😯 ما هذا الحظ؟#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/PvjN4B8l81 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 26, 2019

ولم يقف الأوغنديون مكتوفي الأيدي وكان لهم نصيبا من الفرص الضائعة الكثيرة في المباراة، في الدقيقة 75 سدد باتريك هنري كادو الكرة عالية رغم وقوفه على بعد مترات قليلة من مرمى زيمبابوي.

وتحصل فريق أوغندا على مخالفات قريبة من منطقة جزاء زيمبابوي وإثر ركلة ركنية في الدقيقة 82 كاد جودفري والوسيمبي يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته مرت بعدها الكرة بجوار القائم الأيسر.

وتمسكت زيمبابوي بالأمل وكادت تطلق رصاصة قاتلة متأخرة لكن تسديدة المنحوس، موسونا، مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 92.































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