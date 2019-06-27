ماذا ينتظر مصر في دور الـ16؟ مواجهة متوازنة أو معركة مبكرة

وصل منتخب مصر إلى دور الـ16، ولكن من يكون منافسه؟

المنتخب حصد نقطته السادسة بالفوز على الكونغو الديمقراطية 2-0، وضمن صدارة المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا أو وصافتها على حسب نتيجة الفراعنة مع أوغندا يوم الأحد المقبل.

الفوز أو التعادل يضمن الصدارة لمصر، أما الخسارة فتمنح الصدارة لأوغندا وتضع مصر في الوصافة.

في حال تأهل الفراعنة كبطل للمجموعة، غالبا سيواجهون ثالث المجموعة الثالثة التي تضم السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا، والذي يبدو أقرب أن يكون كينيا أو تنزانيا.

ولكن هناك حالات ستضع مصر ضد ثالث الرابعة أو الخامسة

ولكن، في حال تأهل ثالث المجموعة الرابعة دون تأهل ثالث المجموعة الثالثة، وفي نفس الوقت تأهل ثالث المجموعة الأولى، يواجه ثالث المجموعة الرابعة (المغرب، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، ناميبيا) مصر في دور الـ16.

في حال تأهل ثالث المجموعة الخامسة، دون تأهل ثالث المجموعتين الثالثة والرابعة سيواجه ثالث المجموعة الخامسة (تونس، مالي، موريتانيا، أنجولا) مصر في دور الـ16.

في حال تأهل ثالث المجموعة الخامسة، دون تأهل ثالث المجموعة الأولى، سيواجه ثالث المجموعة الخامسة مصر في دور الـ16.

ولكن ماذا يحدث لو تأهل الفراعنة في المركز الثاني؟ مشكلة كبرى.













































































































































حينها سيتعين على فريق خافيير أجيري اللعب ضد وصيف المجموعة الثالثة، الذي يبدو وأنه لن يخرج عن منتخبي السنغال أو الجزائر.

مواجهة قد لا يحبذها المصريون مبكرا في البطولة.

أدائنا ليس الأفضل لكننا ثابتين، بفضل لاعبينا و75 ألفا محتشدين في استاد القاهرة.