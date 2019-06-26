يوفنتوس يطلب المساعدة من أديداس لإعادة بوجبا

طلب نادي يوفنتوس الإيطالي والفرنسي بول بوجبا، من شركة أديداس للملابس الرياضية المساعدة من أجل إعادة لاعب الوسط مجددا لصفوف السيدة العجوز.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد يوفنتوس

صحيفة "كورييري ديللو سبورت" وكذلك الصحفي ألفريدو بيدولا، أكدا أن أديداس ستلعب دورا حاسما في عودة بوجبا لتورينو من جديد.

يمتد تعاقد بطل العالم مع مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى 2021، إذ يحصل على راتب سنوي يقدر بـ15 مليون يورو في الموسم.

ووفقا للصحف في إيطاليا فأن يوفنتوس يعمل على الاتفاق مع أديداس، خاصة أن السيدة العجوز لديها تعاقد ممتد مع 408 مليون يورو حتى يونيو 2027 مع الشركة الألمانية، من أجل المساعدة في إنهاء الصفقة.

ويطلب مانشستر يونايتد 150 مليون يورو للتخلي عن الفرنسي والذي يسعى ريال مدريد للحصول على خدماته أيضا.

وما قد يزيد الأمور صعوبة على يوفنتوس، هو موافقة ماتيس دي ليخت على الانتقال من صفوف أياكس، فيكلف النادي 70 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليون يورو كراتب سنوي.

ويقترب أيضا الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون من العودة من جديد لصفوف يوفنتوس بعد موسم وحيد قضاه مع باريس سان جيرمان الفرنسي. (طالع التفاصيل)

ويتولي حاليا الإيطالي ماوريسيو ساري مهمة تدريب يوفنتوس خلفا لأليجري دون أن يتمم يوفنتوس أي صفقات جديدة.

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