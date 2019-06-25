سكاي: بوفون وافق على العودة إلى يوفنتوس.. ودور مختلف للحارس مع السيدة العجوز

عام واحد قضاه خارج أسوار يوفنتوس والآن اقترب جيانلويجي بوفون الحارس الإيطالي الأسطوري مرة أخرى من العودة للدفاع عن ألوان السيدة العجوز.

جيانلويجى بوفون النادي : باريس سان جيرمان يوفنتوس

17 عاما لعبها بوفون مع يوفنتوس قبل أن يرحل بنهاية موسم 2018/2019 وينضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولكن بعد انتهاء موسمه الوحيد مع العملاق الباريسي قرر بوفون ترك النادي والرحيل.

تقارير صحفية من شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإيطالية أكدت أن بوفون وافق على العودة مرة أخرى لصفوف يوفنتوس بداية من الموسم المقبل.

ولكن على أن يكون بوفون هو الحارس الثاني ليوفنتوس وسيجلس بديلا للأساسي فوتشيك تشيزني.

ثم يعلن بوفون اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم المقبل 2019/2020 ويبدأ مسيرته الإدارية مع يوفنتوس.

وبدأ بوفون البالغ من العمر 41 عاما مسيرته مع يوفنتوس في عام 2001 قادما من بارما ليستمر مع الفريق لمدة 17 موسما قبل الرحيل نحو سان جيرمان.

وتولى ماوريسيو ساري مهمة تدريب يوفنتوس بداية من الموسم المقبل خلفا لمواطنه الإيطالي ماسيمو أليجري.

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