مصر ضد الكونغو الديمقراطية.. لإنقاذ مدرب الضيوف من سكتة دماغية

حينما تصل عقارب الساعة للعاشرة ويطلق الحكم الجنوب إفريقي فكيتور جوميز صافرته معلنا بداية لقاء مصر والكونغو الديمقراطية سنكون على موعد لـ90 دقيقة من أجل إنقاذ مدرب الضيوف من سكتة دماغية.

المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية فلورينت إيبينجي أصبح يشكو كثيرا من مهمة تدريب الفريق خاصة في ظل تدريبه في الوقت ذاته لفيتا كلوب الكونغولي.

منذ عام 2014 يتولى الرجل صاحب الـ57 عاما مهمة تدريب فيتا كلوب ومنتخب الكونغو الديمقراطية الأمر الذي جعله يشعر بالإرهاق وأعلن نيته ترك منصبه في المنتخب في 2018 لكنه استمر في النهاية.

وقال في عام 2017 عن تلك المهمة التدريبية المزدوجة: "تدريب منتخب الكونغو وفيتا كلوب يتطلب الكثير من العمل تدريب فيتا كلوب تحديدا يُسبب ضغطا أكثر من تدريب مارسيليا بـ10 مرات".

وأضاف "لم أنم جيدا لأكثر من 3 سنوات، أرتحل كثيرا، لا أستطيع الحصول على إجازات، هذا نسق رهيب، يمكنه أن يتسبب لك بسكتة دماغية".

لذا فإن منتخب مصر ليس فقط مطالب بالفوز من أجل ضمان التأهل لدور الـ16 بل لإنقاذ مدرب الضيوف من الإصابة بسكتة دماغية إذا ما استمر فريقه في البطولة.

يأتي ذلك خاصة وأن المدرب حقق نتائج مبهرة مع فريقه من قبل إذ قاده لتحقيق المركز الثالث في أمم إفريقيا 2015 وبلغ ربع نهائي 2017، تخللهما حصد لقب أمم إفريقيا للمحليين في 2016.

ولكن رغم ذلك لا يعيش فلورينت إيبينجي أفضل أيامه إذ أنه يتلقى الكثير من الانتقادات من الإعلام المحلي في ظل نتائج سلبية حققها مؤخرا بعد الخروج من ربع نهائي أمم إفريقيا 2017 وعدم التأهل لكأس العالم 2018.

لذا فإن الخروج من الدور الأول من النسخة الجارية من أمم إفريقيا فإن الإقالة قد تكون مصيره الحتمي في النهاية.

ماذا حدث في السابق؟

يلتقي منتخب مصر مع منافسه الكونغو الديمقراطية في استاد القاهرة في ثاني جولات أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا كل من أوغندا وزيمبابوي.

الفراعنة أصحاب الأرض فازوا في لقاء الجولة الأولى بصعوبة على زيمبابوي بهدف دون رد سجله محمود حسن "تريزيجيه".

ولكن مهلا فإن الصدارة ليست للفراعنة بل لمنتخب أوغندا الذي دمر شباك الكونغو بهدفين دون رد في لقاء الجولة الأولى.

ربما لن تكون فرصة أخيرة للكونغو حال الهزيمة في ظل تأهل أفضل أربعة ثوالث للدور التالي، ولكن سيصبح الأمر به صعوبة كبيرة للتأهل خاصة وأنه سيضطر لانتظار الكثير من الهدايا من المنتخبات الأخرى.

والتقى المنتخبان عبر تاريخهما 11 مرة فاز منتخب مصر في سبع لقاءات وهُزم في واحدة وتعادلا سويا في ثلاث مناسبات.

وسجل منتخب مصر 23 هدفا في شباك الكونغو الديمقراطية واستقبلت شباك الفراعنة 12 هدفا.

مواجهة متكررة في ملعب الرعب

الهزيمة الوحيدة التي مُنى بها منتخب مصر من الكونغو الديمقراطية تحمل ذكرى سيئة للغاية إذ إنها جاءت على أرض مصر في أمم إفريقيا 1974 وبالتحديد في نصف النهائي.

في ذلك الوقت كانت الكونغو التي تلعب تحت اسم زائير متأخرة في النتيجة أمام مصر بهدفين دون رد في الدقيقة 54.

لكن من الدقيقة 51 وحتى 72 سجل منتخب زائير ثلاثة أهداف ليخطف التأهل للنهائي من منتخب مصر ويتوج باللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1968 والأخير حتى الآن.

ولكن ثأر منتخب مصر من تلك الهزيمة في البطولة التي استضافها في عام 2006 حينما فاز في ربع النهائي بأربعة أهداف لهدف.

ويبدو أن منتخب الكونغو تعين عليه دائما مواجهة مصر حينما يستضيف الفراعنة البطولة.

إذ أن المواجهة المقبلة في أمم إفريقيا بين المنتخبين ستكون هي الرابعة بينهما وثلاث مباريات كانت منهما في البطولات التي أقيمت فقط في مصر.

فكيف ستكون نتيجة المواجهة التي تتكرر للمرة الثالثة أمام أكثر من 70 ألف مشجع مساء اليوم في استاد القاهرة؟ لننتظر ونرى.

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