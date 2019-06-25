الأرصاد تحذر من طقس حار يوم مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

حذرت هيئة الأرصاد المصرية من طقس غد الاربعاء بسبب ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة يوم مباراة مصر والكونغو الديمقراطية.

وأعلنت الأرصاد درجة الحرارة العظمى في القاهرة 40 بينما الصغرى 25.

وطالبت الأرصاد المواطنين بالاحتياطات اللازمة والابتعاد عن أشعة الشمس قدر المستطاع.

كما شددت الأرصاد على ضرورة الحصول على كمية مناسبة من السوائل لتعويض السوائل المفقودة.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية في العاشرة من مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة.

وتقرر فتح أبواب الملعب للجماهير في الساعة 12 ظهرا ويتم غلق الاستاد الساعة 7 مساء مع انطلاق مباراة أوغندا وزيمبابوي على نفس الملعب.

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