بالفيديو – تعليق أجيري على استبعاد عمرو وردة.. و"أنانية" صلاح

رد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على ما تردد عن استبعاده لعمرو وردة لاعب الفراعنة على خلفية الأزمة المثارة حوله في الأيام الأخيرة.

كما رد على سؤال حول اتهام نجم الفراعنة محمد صلاح بالأنانية وعدم مناسبة أسلوب لعبه للاعب ليفربول.

ويقدم لكم FilGoal.com كل ما قاله أجيري في تلك الوقائع.

طالع أيضا

فيديو في الجول - صلي على الحبيب فتحي بـ100 لعيب

مران الأهلي – مشاركة رمضان صبحي.. وتدريبات بدنية لأزارو وأجايي

عبد الفتاح يكشف تفاصيل تطبيق الـVAR في أمم إفريقيا.. وتكلفته في البطولات المحلية

وكيله لـ في الجول: طاهر محمد طاهر يفضل الاحتراف عن الاستمرار في مصر

نادر شوقي: الأهلي يجهز عرضا جديدا لـ هدرسفيلد من أجل ضم رمضان صبحي