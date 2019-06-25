بالفيديو – تعليق أجيري على استبعاد عمرو وردة.. و"أنانية" صلاح

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 21:31

كتب : FilGoal

عمرو وردة - مصر - تنزانيا

رد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على ما تردد عن استبعاده لعمرو وردة لاعب الفراعنة على خلفية الأزمة المثارة حوله في الأيام الأخيرة.

كما رد على سؤال حول اتهام نجم الفراعنة محمد صلاح بالأنانية وعدم مناسبة أسلوب لعبه للاعب ليفربول.

ويقدم لكم FilGoal.com كل ما قاله أجيري في تلك الوقائع.

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