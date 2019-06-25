خاص خبر في الجول - صلاح أمين ينتقل لمصر للمقاصة بناء على رغبة ميدو

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 19:57

كتب : حامد وجدي أحمد شاكر

صلاح أمين

انتقل صلاح أمين لتدعيم صفوف مصر للمقاصة للموسم الجديد بعد انتهاء تعاقده مع فريق النجوم.

وجاء انتقال صلاح أمين إلى المقاصة بناء على رغبة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد للفريق.

وعلم FilGoal.com من مصدر مسؤول بنادي مصر للمقاصة أن ميدو أبدى رغبته في ضم المهاجم.

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وأضاف المصدر أن المقاصة مستعد لبيع جون أنطوي مهاجم الفريق في حال تلقى عرض رسمي بمبلغ كبير وسيتم التعاقد مع مهاجم إفريقي مميز.

وتواصل مراسل في الجول مع صلاح أمين الذي قال: "أنا حاليا في مصر للمقاصة للتعاقد، وسيكون ذلك لمدة موسمين".

ولعب صلاح أمين 29 مباراة مع النجوم الموسم الماضي وسجل 13 هدفا وصنع هدف وحيد.

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