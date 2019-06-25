بالصور – أزمة النسور انتهت.. لاعبو نيجيريا يتدربون استعدادا للقاء غينيا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 19:56

كتب : عاطف شادي

صور من مران نيجيريا قبل لقاء غينيا

انتهت أزمة منتخب نيجيريا وخاض لاعبوه مرانهم مساء اليوم الثلاثاء في ملعب الأكاديمية العربية في الإسكندرية استعدادا للقاء غينيا.

ويلتقي منتخب نيجيريا مع غينيا غدا الأربعاء في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الثانية.

جاء ذلك بعدما رفض اللاعبون خوض المران بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم ومكافأة الفوز على بوروندي في الجولة الأولى من البطولة.

أخبار متعلقة

بالفيديو – ماذا قال المحمدي عن أزمة عمرو وردة عبد الظاهر السقا: الونش أفضل بديل لحجازي في حال غيابه للإصابة وزير الرياضة الكونغولي: سنحسّن صورتنا أمام مصر حتى نخطف بطاقة التأهل

وطلب جون أوبي ميكيل قائد النسور من اللاعبين التدرب لحين حل الأزمة وهو ما حدث في النهاية.

ما الذي حدث؟

لاعبو المنتخب النيجيري لم يتدربوا وعقدوا اجتماعا فيما بينهم أثناء عقد المؤتمر الصحفي.

وصرح مصدر داخل المنتخب لموقع نيجيري، قائلا إن السبب وراء ذلك الاجتماع هو عدم تحويل مكافآت اللاعبين وتأخيرها بواسطة الاتحاد النيجيري لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

وأضاف المصدر أنه تمت الموافقة على تحويل الأموال لكن اللاعبين لم يتسلموا دفعاتهم حتى الآن بسبب مشكلة في البنك المركزي النيجيري.

وشعر اللاعبون بالغضب والإحباط من الاتحاد النيجري، ولهذا رفض أحمد موسى نجم النسور الحضور إلى المؤتمر الصحفي.

وتقدر قيمة المكافأة بـ10 آلاف دولار لكل لاعب بعد الفوز بنتيجة 1-0 ضد بوروندي في الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الثانية.

ومن المتوقع أن يحصد كل لاعب حتى نهاية البطولة مبلغ 95 ألف دولار إذا ما توجوا أبطالا للنسخة الحالية.

وكان جيرنو روهر قد رد على الصحفيين في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة عن سبب غياب موسى وقال :"إنه يحل مشكلة حاليا وهو جاهز بنسبة 100% لخوض مواجهة غينيا".

ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة غينيا ضمن ثاني جولات دور المجموعات يوم الأربعاء في تمام الرابعة والنصف عصرا.

وتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما تأتي غينيا ومدغشقر في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما بعد تعادلهما بنتيجة 2-2 في مباراتهما، وتقع بوروندي في قاع المجموعة بلا نقاط.

طالع أيضا

فيديو في الجول - صلي على الحبيب فتحي بـ100 لعيب

مران الأهلي – مشاركة رمضان صبحي.. وتدريبات بدنية لأزارو وأجايي

عبد الفتاح يكشف تفاصيل تطبيق الـVAR في أمم إفريقيا.. وتكلفته في البطولات المحلية

وكيله لـ في الجول: طاهر محمد طاهر يفضل الاحتراف عن الاستمرار في مصر

نادر شوقي: الأهلي يجهز عرضا جديدا لـ هدرسفيلد من أجل ضم رمضان صبحي

نيجيريا مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – تعليق أجيري على استبعاد عمرو وردة.. وأنانية صلاح دقيقة | مصر 2019
مباشر – غانا تواجه بنين 3 دقيقة | مصر 2019
تشوبو موتينج: لم يحالفنا الحظ في فرص كثيرة أمام غينيا بيساو 6 دقيقة | مصر 2019
وكيله: لوكاكو يريد الرحيل إلى إنتر ميلان.. ولكن 25 دقيقة | أوروبا
الكاميرون تفك عقدة وتتجنب مصيرا حدث لمصر في السابق 26 دقيقة | مصر 2019
الأسود تزأر بعد استمرار عقدة لـ13 عاما 36 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 2 منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات 3 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب 4 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"

قد ينال إعجابك