التشكيل – الأخوان آيو يقودان هجوم غانا أمام بنين.. والقائد العام على الدكة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 19:37

كتب : FilGoal

منتخب غانا

أبقى جيمس كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا، مهاجمه المخضرم أسامواه جيان على مقاعد البدلاء في مواجهة بنين.

غانا تفتح مبارياتها في كأس الأمم الإفريقية 2019، بمواجهة بنين على استاد الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وشهدت التشكيلة بقاء جيان الهداف التاريخي للنجوم السوداء على مقاعد البدلاء، والذي حصل على منصب القائد العام للمنتخب، مع الدفع بالأخوين: أندري وجوردان آيو في خط الهجوم.

ويبرز في خط الوسط توماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد، وكريستيان أتسو جناح نيوكاسل يونايتد.

فيما يبقى كوادو أسامواه ظهير إنتر الإيطالي على مقاعد البدلاء.

تشكيل غانا:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

الدفاع: أندي يادوم – لومور أجبينو – جون بوي – قاسم نوهو

الوسط: توماس بارتي – مبارك واكاسو – توماس أجيبونج – كريستيان أتسو

الهجوم: أندري آيو - جوردان آيو

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