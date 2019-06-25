عبد الظاهر السقا: الونش أفضل بديل لحجازي في حال غيابه للإصابة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 19:04

كتب : FilGoal

عبد الظاهر السقا

يرى عبد الظاهر السقا مدافع مصر الأسبق أن محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك هو البديل الأفضل ليحل بدلا من أحمد حجازي حال غيابه للإصابة.

محمود حمدي

النادي : الزمالك

مصر

وكان حجازي قد تعرض لإصابة قوية في المباراة الافتتاحية تسببت في كسر بحاجز الأنف، لكن طبيب المنتخب أعلن جاهزيته لمواجهة الكونغو الديمقراطية بالجولة الثانية لأمم إفريقيا.

وقال السقا في تصريحات لإذاعة إنرجي: "الونش شارك مع محمود علاء في دفاع الزمالك وبينهما انسجام وحققا معا لقب الكونفدرالية".

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وتابع السقا "لذلك أرى الونش أفضل بديل لحجازي حال غاب عن المباراة بسبب الإصابة".

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية ويلاقي الكونغو الديمقراطية بالجولة الثانية.

وأضاف السقا "محمود علاء قدم مستوى رائع في أول مباراة له بأمم إفريقيا".

وأوضح السقا "شاركت في 6 بطولات أمم إفريقيا وحققت اللقب 3 مرات وخضت 112 مباراة دولية".

وأتم تصريحاته "دفاع المنتخب في 98 كان الأفضل لأننا خضنا البطولة في سن صغير مع مدحت عبد الهادي وسمير كمونة ومحمد يوسف ومحمد عمارة وياسر رضوان، ورغم عدم الخبرة لكن نجحنا في التتويج باللقب".

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