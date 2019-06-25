مدرب الكونغو يحذر لاعبيه من ثنائي في منتخب مصر

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 18:42

كتب : عاطف شادي

فلوران إيبينجي - الكونغو الديمقراطية

صرّح فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، أن بلاده ستطمح للفوز على مصر.

الكونغو الديمقراطية تصطدم بمصر في ثاني جولات المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية 2019، على استاد القاهرة الدولي، غدا الأربعاء.

وقال إيبينجي "مواجهة مصر ستكون صعبة للغاية على المنتخبين".

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وأضاف على هامش المران الأخير: "نخوض كل مباراة على حدة، سنلعب لأجل الفوز أمام مصر، فلا بديل عن الانتصار حتى نحاول العبور إلى الدور التالي".

وأتم محذرا: "الثنائي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه هو الأخطر في منتخب مصر، إلى جانب لاعبي الأهلي والزمالك الناديين الأكبر في إفريقيا".

الكونغو الديمقراطية خاضت مرانها الأخير اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب، طمعا في حصد أول 3 نقاط بالبطولة.

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