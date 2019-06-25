مهاجم الاتحاد السكندري يقود التشكيل الأساسي لـ غينيا بيساو أمام الكاميرون

يقود توني سيلفا مهاجم الاتحاد السكندري فريق غينيا بيساو أمام الكاميرون في افتتاح مباريات المجموعة السادسة من بطولة أمم إفريقيا.

توني سيلفا النادي : الاتحاد السكندري غينيا بيساو

ويلعب منتخبا غينيا بيساو والكاميرون على ملعب الاسماعيلية في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء التشكيل الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: جوناس مينديز

الدفاع: أليسيو سواريس - رودنيلسون سيلفا - جواري سواريس - مامادو كاندي

الوسط: زيزينيو لوبيس - سوري مانيه - مامادو تونكارا بيليه

المهاجم: فريدريك مندي - توني سيلفا - بيكيوتي بريتو

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