مهاجم الاتحاد السكندري يقود التشكيل الأساسي لـ غينيا بيساو أمام الكاميرون

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 18:25

كتب : FilGoal

غينيا بيساو

يقود توني سيلفا مهاجم الاتحاد السكندري فريق غينيا بيساو أمام الكاميرون في افتتاح مباريات المجموعة السادسة من بطولة أمم إفريقيا.

توني سيلفا

النادي : الاتحاد السكندري

غينيا بيساو

ويلعب منتخبا غينيا بيساو والكاميرون على ملعب الاسماعيلية في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء التشكيل الأساسي كالآتي:

أخبار متعلقة

موتينج وأونانا يقودان التشكيل الأساسي للكاميرون أمام غينيا بيساو مؤتمر مدرب غينيا بيساو: نشعر بالفخر لوجودنا في مصر.. وقائد الفريق: لا نخشى الكاميرون وغانا غينيا البرتغالية.. "بيساو" حاليا قوائم أمم إفريقيا - مهاجم الاتحاد السكندري يقود القائمة النهائية لـ غينيا بيساو‎

حراسة المرمى: جوناس مينديز

الدفاع: أليسيو سواريس - رودنيلسون سيلفا - جواري سواريس - مامادو كاندي

الوسط: زيزينيو لوبيس - سوري مانيه - مامادو تونكارا بيليه

المهاجم: فريدريك مندي - توني سيلفا - بيكيوتي بريتو

اختر التشكيل التاريخي لنجوم إفريقيا في بطولة الأمم:

اقرأ أيضا:

اختر التشكيل التاريخي لنجوم إفريقيا في كأس الأمم

فيديو في الجول - جيل منتخب مصر في 1986.. أين هم الآن

"رمضان صبحي يجمع متعلقاته ويرحل من الأهلي"

أجيري: صلاح لا يلعب بأنانية وطريقة اللعب لا تعوقه

أرقام في الجول - هل استحق وهبي الخزري لقب رجل مباراة تونس وأنجولا

حكم لقاء مصر والكونغو.. احتسب 5 ركلات جزاء في مباراة و"يجب عزله نهائيا"

مصر 2019 غينيا بيساو توني سيلفا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – تعليق أجيري على استبعاد عمرو وردة.. وأنانية صلاح دقيقة | مصر 2019
مباشر – غانا تواجه بنين 2 دقيقة | مصر 2019
تشوبو موتينج: لم يحالفنا الحظ في فرص كثيرة أمام غينيا بيساو 5 دقيقة | مصر 2019
وكيله: لوكاكو يريد الرحيل إلى إنتر ميلان.. ولكن 25 دقيقة | أوروبا
الكاميرون تفك عقدة وتتجنب مصيرا حدث لمصر في السابق 25 دقيقة | مصر 2019
الأسود تزأر بعد استمرار عقدة لـ13 عاما 35 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 2 منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات 3 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب 4 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"

قد ينال إعجابك