مهاجم الاتحاد السكندري يقود التشكيل الأساسي لـ غينيا بيساو أمام الكاميرون
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 18:25
كتب : FilGoal
يقود توني سيلفا مهاجم الاتحاد السكندري فريق غينيا بيساو أمام الكاميرون في افتتاح مباريات المجموعة السادسة من بطولة أمم إفريقيا.
توني سيلفا
النادي : الاتحاد السكندري
ويلعب منتخبا غينيا بيساو والكاميرون على ملعب الاسماعيلية في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.
وجاء التشكيل الأساسي كالآتي:
حراسة المرمى: جوناس مينديز
الدفاع: أليسيو سواريس - رودنيلسون سيلفا - جواري سواريس - مامادو كاندي
الوسط: زيزينيو لوبيس - سوري مانيه - مامادو تونكارا بيليه
المهاجم: فريدريك مندي - توني سيلفا - بيكيوتي بريتو
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