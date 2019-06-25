موتينج وأونانا يقودان التشكيل الأساسي للكاميرون أمام غينيا بيساو
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 17:37
كتب : FilGoal
أعلن كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون التشكيل الأساسي للأسود في مواجهة غينيا بيساو في افتتاح مباريات المجموعة السادسة.
ويقود التشكيل أندريه أونانا حارس مرمى أياكس أمستردام ويقود الهجوم تشوبو موتينج لاعب باريس سان جيرمان وكارل إكامبي مهاجم فياريال.
وجاء التشكيل الأساسي كالآتي:
حراسة المرمى: أندريه أونانا
الدفاع: يايا بانانا - جويسكيم تشاكونتي - أويونجو بيتولو - ميشيل نجاديو
الوسط: تشوبو موتينج - أندري أنجويسا - أرناود ديوم - جيورجيس ماندجيك
الهجوم: كريستيان باسجوج - كارل إكامبي
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