تقرير - قائد نيجيريا يحث لاعبي المنتخب على التدرب رغم أزمة مكافأة مباراة بوروندي

شهدت أزمة اعتراض لاعبي منتخب نيجيريا على خوض التدريبات أو حضور المؤتمر الصحفي انفراجة كبيرة، بعدما وافق اللاعبون على خوض المران قبل مواجهة الغد ضد غينيا.

ونشر الصحفي النيجيري ألواشينا أوكيليجي تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها :"لاعبو نيجيريا وافقوا على التدرب".

وسيغادر اللاعبون مقرهم في الفندق بالإسكندرية للتدرب.

وأشار الصحفي النيجيري إلى أن مشكلة الأموال لم تحل بعد، إلا أن جون أوبي ميكيل قائد المنتخب طالب اللاعبين بالتدرب.

ما الذي حدث؟

لاعبو المنتخب النيجيري لم يتدربوا وعقدوا اجتماعا فيما بينهم أثناء عقد المؤتمر الصحفي.

وصرح مصدر داخل المنتخب لموقع نيجيري، قائلا إن السبب وراء ذلك الاجتماع هو عدم تحويل مكافآت اللاعبين وتأخيرها بواسطة الاتحاد النيجيري لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

وأضاف المصدر أنه تمت الموافقة على تحويل الأموال لكن اللاعبين لم يتسلموا دفعاتهم حتى الآن بسبب مشكلة في البنك المركزي النيجيري.

وشعر اللاعبون بالغضب والإحباط من الاتحاد النيجري، ولهذا رفض أحمد موسى نجم النسور الحضور إلى المؤتمر الصحفي.

وتقدر قيمة المكافأة بـ10 آلاف دولار لكل لاعب بعد الفوز بنتيجة 1-0 ضد بوروندي في الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الثانية.

ومن المتوقع أن يحصد كل لاعب حتى نهاية البطولة مبلغ 95 ألف دولار إذا ما توجوا أبطالا للنسخة الحالية.

وكان جيرنو روهر قد رد على الصحفيين في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة عن سبب غياب موسى وقال :"إنه يحل مشكلة حاليا وهو جاهز بنسبة 100% لخوض مواجهة غينيا".

ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة غينيا ضمن ثاني جولات دور المجموعات يوم الأربعاء في تمام الرابعة والنصف عصرا.

وتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما تأتي غينيا ومدغشقر في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما بعد تعادلهما بنتيجة 2-2 في مباراتهما، وتقع بوروندي في قاع المجموعة بلا نقاط.

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