تقرير: الشعراوي يتلقى عرضا صينيا مغريا

قام نادي شنجهاي شينوا الصيني برفع عرضه إلى نادي روما من أجل ضم الجناح الإيطالي ستيفان الشعراوي.

ستيفان الشعراوي النادي : روما

ووفقا لسكاي إيطاليا فأن النادي الصيني قدم عرضا مغريا للاعب صاحب الأصول المصرية براتب مُقدر بـ 12 مليون يورو سنويا من أجل الموافقة.

صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية زعمت أن العرض المقدم من النادي الصيني يقدر بـ 8 مليون يورو يتم دفعها على 4 سنوات.

لكن أعلنت عن تحديث في الصفقة بأن النادي رفع قيمة انتقاله مقابل 16 مليون يورو يتم تقسيمها على سنتين.

الشعراوي تصدر قائمة هدافي روما الموسم الماضي بتسجيل 11 هدفا في الدوري الإيطالي.

ويتبقى موسما وحيدا في تعاقد الشعراوي مع روما إذ يحق له الرحيل بدون مقابل بنهاية الموسم المقبل.

وتجري حاليا مفاوضات مع نادي روما من أجل تجديد تعاقد اللاعب البالغ 26 عاما.

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