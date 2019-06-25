منظم معسكر الأهلي: 3 وديات للفريق في إسبانيا.. وعرضنا 7 أندية أبرزها ولفرهامبتون

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 17:03

كتب : FilGoal

مروان محسن - وليد سليمان - رمضان صبحي - الأهلي - إنبي

كشف عمر نائل رئيس الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي في إسبانيا تفاصيل اختيار مدينة ألاكانتا لاستضافة تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وصرح نائل عبر إذاعة أون سبورت إف إم "لقد تواصلت مع أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتواجدنا سويا في إسبانيا، ورفض الثنائي إقامة المعسكر في مدينتي فيتوريا ومدريد لبعد المسافة بين الفندق وملعب التدريب".

وأشار "لذا تم اختيار مدينة ألاكانتا، حيث يوجد ملعبي تدريب داخل الفندق تم تخصيص أحدهما للنادي الأهلي وتدريباته، كما أن المسافة بين الفندق ومطار المدينة لا يتجاوز 35 دقيقة".

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وأوضح "بعثة الأهلي ستغادر إلى إسبانيا يوم 4 يوليو المقبل وستعود يوم 16 من الشهر ذاته بعد خوض 3 مباريات ودية بناء على رغبة الجهاز الفني".

وعن برنامج وديات الأهلي في المعسكر الإسباني، قال عمر نائل "المباريات ستقام أيام 7 و11 و15 يوليو المقبل".

وكشف "يقام في نفس المدينة معسكرات أندية أخرى مثل ولفرهامبتون وبورتسموث، وناديين بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي هما نيوبورت وسويندون تاون، ونادي سانت ميرين الاسكتلندي وفريق آخر بدوري الدرجة الثانية الاسكتلندي كما يوجد أيضا فريق قرطاجنة فهو أحد أندية دوري الدرجة الثانية في إسبانيا".

وأتم رئيس الشركة المنظمة تصريحاته "لقد طلب الجهاز الفني للأهلي التدرج في مستوى الوديات الثلاث، وتم عرض أسماء الأندية المذكورة وننتظر الرد النهائي".

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