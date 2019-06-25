تقرير - مشكلة في معسكر نيجيريا بسبب مكافأة الفوز ضد بوروندي.. والأزمة في طريقها للحل

قاطع لاعبو منتخب نيجيريا المؤتمر الصحفي لمباراة فريقهم المنتظرة ضد غينيا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وذلك حسب تقرير صحفية نشره موقع All Nigeria Soccer.

وقال التقرير إن لاعبو المنتخب النيجيري لم يتدربوا وعقدوا اجتماعا فيما بينهم أثناء عقد المؤتمر الصحفي.

وصرح مصدر داخل المنتخب للموقع النيجيري، قائلا إن السبب وراء ذلك الاجتماع هو عدم تحويل مكافآت اللاعبين وتأخيرها بواسطة الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

وأضاف المصدر أنه تمت الموافقة على تحويل الأموال لكن اللاعبين لم يتسلموا دفعاتهم حتى الآن بسبب مشكلة في البنك المركزي النيجيري.

وشعر اللاعبون بالغضب والإحباط من الاتحاد النيجري، ولهذا رفض أحمد موسى نجم النسور الحضور إلى المؤتمر الصحفي.

ونشر أوساسو أوبيوانا مراسل نيجيري يعمل لدى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خبرا عن المشكلة قال خلاله إن اللاعبون رفضوا الحضور إلى مقر المؤتمر الصحفي وعقدوا اجتماعا بسبب عدم وصول مكافأة الفوز ضد بوروندي والتي تقدر بـ10 آلاف دولار لكل لاعب.

وقال الصحفي النيجيري إن أماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري قد أخبره أن :"تم عرض دفع المكافأة بالنيرة النيجيرية لكن اللاعبون رفضوا بسبب انخفاضها أمام قيمة الدولار، ما يعني أنهم سيخسرون الأموال".

وصرح شيهو ديكو النائب الثاني لرئيس الاتحاد النيجيري قائلا :"لدينا فقط مكافأة الفوز ضد بوروندي، وقد أصبحت جاهزة حمدا لله، جزء من أموال تمت الموافقة عليها من قبل محمدو بوهاري رئيس نيجيريا، ووصلت للبنك المركزي والآن يتم تحويلها إلى الدولار".

وأضاف "الأموال الموجودة تكفي جميع المباريات المتبقية في بطولة كأس الأمم 2019، حتى النهائي".

ومن المتوقع أن يحصد كل لاعب حتى نهاية البطولة مبلغ 95 ألف دولار إذا ما توجوا أبطالا للنسخة الحالية.

وكان جيرنو روهر قد رد على الصحفيين في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة عن سبب غياب موسى وقال :"إنه يحل مشكلة حاليا وهو جاهز بنسبة 100% لخوض مواجهة غينيا".

ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة غينيا ضمن ثاني جولات دور المجموعات يوم الأربعاء في تمام الرابعة والنصف عصرا.

وتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما تأتي غينيا ومدغشقر في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما بعد تعادلهما بنتيجة 2-2 في مباراتهما، وتقع بوروندي في قاع المجموعة بلا نقاط.

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