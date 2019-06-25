رسميا - كاف يرفض استبدال مهاجم الكاميرون المستبعد بسبب الخطر على حياته

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أن الاتحاد الإفريقي رفض استبدال جويل تاجوي مهاجم الأسود المستبعد من قائمة الفريق لكأس الأمم الإفريقية 2019.

كان الاتحاد الكاميروني قد ذكر في بيان أن استبعاد المهاجم من القائمة جاء لأسباب صحية بسبب مخاوف على حياته.

وأفاد اتحاد كرة القدم بالكاميرون يوم الثلاثاء في تغريدة عبر الحساب الرسمي على تويتر: "رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طلب الاتحاد الكاميروني المقدم أمس والمتعلق باستبدال جويل تاجوي عقب مغادرته الفريق لأسباب صحية".

La Confédération Africaine de Football a rejeté la requête de la Fédération Camerounaise de Football introduite hier et liée au remplacement de Joël Tagueu suite à son départ de l'équipe pour des raisons de santé . @CAF_Online @caf_online_FR #TOTALAFCON2019 — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) June 25, 2019

ويقدم لكم FilGoal.com القصة الكاملة لأزمة اللاعب الصحية وموقفه الحالي.

الكاميرون حاملة اللقب تفتتح مبارياتها في كأس الأمم الإفريقية 2019، بمواجهة غينيا بيساو الثلاثاء على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتلقى المعسكر الكاميروني صدمة قوية يوم الإثنين، بعد ثبوت وجود خلل في الشريان التاجي للمهاجم تاجوي، مما يشكل خطورة على حياته.

وصرّح كلارنس سيدورف في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة: "الأمور سارت على ما يرام، ولم يحزنني شخصيا سولا استبعاد جويل تاجوي الذي ظهرت مشاكل في عضلة قلبه".

وشدد سيدورف على عدم تأثُر معسكره بإضراب اللاعبين وتأخر الوصول إلى مصر للمشاركة في البطولة لخلافات مادية مع الاتحاد الكاميروني.

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