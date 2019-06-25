مدرب الجزائر: لا أبني خططي على رياض محرز فقط

شدد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على أن خططه في بطولة الأمم الإفريقية 2019 لا تعتمد بشكل كامل على وجود قائد الفريق رياض محرز.

محرز سجل هدفا في فوز الجزائر على كينيا بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وقال بلماضي في تصريحات أبرزتها جريدة الشروق الجزائرية: "لا أحب التركيز على لاعب واحد، لا أريد أن يكون هناك ضغط كبير على رياض محرز".

وأضاف "الخطة التكتيكية التي نلعب بها تستهدف جميع اللاعبين، إذا أردنا تسجيل نتائج طيبة في نهائيات كأس أمم إفريقيا".

واعترف بلماضي بِصعوبة المهمّة في المباراة القادمة أمام السنغال، وقال إن المنافس أقوى المرشحين لِإحراز اللقب القاري.

منتخب السنغال انتصر على تنزانيا بهدفين دون مقابل ليتشارك مع الجزائر في صدارة المجموعة الثالثة.























































اقرأ أيضا:

اختر التشكيل التاريخي لنجوم إفريقيا في كأس الأمم

فيديو في الجول - جيل منتخب مصر في 1986.. أين هم الآن

"رمضان صبحي يجمع متعلقاته ويرحل من الأهلي"

أجيري: صلاح لا يلعب بأنانية وطريقة اللعب لا تعوقه

أرقام في الجول - هل استحق وهبي الخزري لقب رجل مباراة تونس وأنجولا

حكم لقاء مصر والكونغو.. احتسب 5 ركلات جزاء في مباراة و"يجب عزله نهائيا"