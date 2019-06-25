مؤتمر مدرب زيمبابوي وقائده: لا بديل عن الفوز ضد أوغندا

قال صنداي تشيدزامبوا مدرب زيمبابوي إن منتخب بلاده سيقاتل من أجل تحقيق الفوز ضد أوغندا ومن ثم إحياء آمالهم في التأهل للدور التالي. وهو نفس ما شدد عليه أوفيدو كارورو القائد الثاني للمحاربين.

وصرح صنداي قائلا: "سنخوض مواجهة قوية ضد أوغندا فهو خصم جيد للغاية ومتماسك وفاز ضد الكونغو، وسنقاتل بهدف الفوز وإحياء آمالنا في التأهل ولا بديل عن النقاط الثلاثة".

وأضاف "فريقي لم يخلق الكثير من الفرص في اللقاء السابق أمام مصر ولكن لدينا فرصة جيدة للفوز ضد أوغندا وصناعة الفرص في لقاء الغد لأنه فريق قوي ولديه دفاع صلب، فريقي تحضر جيدا لهذه المواجهة وسيفعل كل ما في وسعه لتكون النتيجة في صالحه".

وواصل "فريقي يتعامل بشكل جيد حاليا واللاعبون تناسوا تماما الخسارة أمام مصر".

وتابع "خسارة مباراة الافتتاح تحدث كثيرا، لأنك تلعب أمام فريق قوي ومرشح للقب وأمام جماهير عريضة، ومع ذلك ظهر الفريق بمستوى جيد وفي لقاء أوغندا سيكون الشكل أفضل، خاصة في الجانب الهجومي، واستغلال الفرص التي تتاح للتسجيل، وهدف فريقي الحفاظ على آمال التأهل للدور التالي".

وأردف "في كرة القدم هناك لاعبين جيدين في الخلف وآخرين في الهجوم، لا أعلم ما سيحدث في مواجهة الغد، وآخر مباراة جمعتنا بأوغندا كانت منذ 9 سنوات، والوضع تغير تماما".

وكان منتخب زيمبابوي قد خسر في افتتاحية البطولة من مصر بنتيجة 1-0.







































































































































































































وتحدث أوفيديو كارورو القائد الثاني للمحاربين عن المواجهة في المؤتمر الصحفي قائلا: "المواجهة ليست سهلة على الإطلاق، لأن أوغندا فريق قوي ومتماسك ولكن نعد بأن يؤدي منتخبنا بصورة أفضل عن مواجهة مصر، ونحصد النقاط الثلاثة الغالية ونحافظ على فرص التأهل للدور الثاني".

وواصل "رغم السيطرة في لقاء مصر، لكننا لم نصنع الفرص المناسبة للتسجيل، وكان هناك تسارع في الأداء والتمرير، ضد أوغندا سنعالج الأخطاء ونقاتل للفوز وحصد النقاط الثلاثة لأن الخسارة تعني الخروج تماما من البطولة".

وأتم "دينيس أونيانجو حارس رائع للغاية ويعرف غالبية لاعبي منتخب زيمبابوي، ورغم أنه الأفضل في إفريقيا وأمامه خط دفاع قوي، إلا أن هدفنا الأساسي الفوز وحصد النقاط الثلاثة".

منتخب زيمبابوي يواجه نظيره الأوغندي يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء في استاد القاهرة.

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