ماركا: 6 تحديات أمام ميسي قبل الاعتزال

6 تحديات أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أتم عامه الـ 32 ولديه مزيد من الوقت ليواصل امتاع الجميع بكرة قدم جميلة لطالما أبهرت الجميع.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

ورغم ما حققه ميسي من ألقاب وأرقام قياسية، إلا أن هناك المزيد ليحققه والأرقام ليحطمها خاصة مع منتخب بلاده.

صحيفة "ماركا" الإسبانية عرضت تقريرا عن 6 تحديات أمام الأرجنتيني عليه تحقيقها قبل الاعتزال.

دوري أبطال أوروبا

حصل ميسي على اللقب 4 مرات سابقا، ولا يوجد ما يمنعه من تحقيق اللقب الخامس ورفعه لأول مرة كقائد لبرشلونة.

الفريق الكتالوني لم يفز باللقب الأوروبي منذ 2015 ويريد الفوز باللقب قبل تعليق حذاءه.

هداف دوري الأبطال

في الصدارة يتواجد كريستيانو رونالدو برصيد 126 هدفا، يليه ميسي بفارق ليس بكبير برصيد 112 هدفا، في صراع الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

ميسي أصغر من رونالدو بعامين وهو ما قد يساهم في التفوق على البرتغالي مستقبلا في صراع الهداف.

رقص التانجو

ميسي خسر لقب كأس العالم 2014، وكوبا أمريكا 2015 و2016، اعتزل دوليا وقرر العدول عن قرار الاعتزال ليقود المنتخب من جديد.

حقق ذهبية أولمبياد 2008 لكنه يريد الفوز بلقب مع الأرجنتين سواء كوبا أمريكا – يمتلك فرصة في نسخة 2018 – أو كأس العالم.

إنهاء صراع ميسي رونالدو

منذ أكثر من 10 سنوات والصراع بين ميسي ورونالدو دائر وسيظل مستمرا حتى وقت اعتزال الثنائي.

5 كرات ذهبية لكل لاعب، الفوز بالكرة الذهبية السادسة قد تقلص من الصراع فيما بينهم.

سداسية جديدة

برشلونة حقق السداسية مرة واحدة بالفوز بلقب الدوري والكأس والسوبر المحلي ودوري الأبطال والسوبر وكأس العالم للأندية تحت قيادة بيب جوارديولا.

وكان قريبا من تحقيق الأمر ذاته عام 2015 مع لويس إنريكي برصيد 5 ألقاب، فهل يحقق ميسي السداسية الثانية في تاريخه.

التسجيل في كامب نو الجديد

من المقرر أن يتم تجديد ملعب كامب نو ليصبح جاهزا خلال عام 2023 وقد تكون لحظة مميزة لميسي الذي يبلغ حينها الـ 36 من عمره التسجيل بقميص برشلونة.

اقرأ أيضا:

أجيري: صلاح لا يلعب بأنانية وطريقة اللعب لا تعوقه

المحمدي: أزمة اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي لم تأخذ أكثر من دقيقتين

حكم جنوب إفريقي لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

بيان تحذيري من شركة "تذكرتي" بخصوص التذاكرة المباعة والمهداة

أحمد حسن يكشف لـ في الجول سر تلقيبه بلقب "الصقر"

المحمدي: مستوى صلاح أمام زيمبابوي؟ لقد تعامل مع مواقف أصعب