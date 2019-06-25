مدرب بوروندي: الفوز على مدغشقر يمنحنا فرصة التأهل

قال أوليفيه نجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي إن فريقه يأمل في تحقيق الفوز أمام مدغشقر لأنها ستضع أمام الفريق فرصة للتأهل، مشيرا إلى "نضع هدف واحد هو تحقيق الفوز والتركيز علي تقديم مستوى جيد كما حدث في المباراة الافتتاحية".

وسقط بوروندي في أولى مبارياتها بالبطولة على الإطلاق بهدف نظيف أمام نيجيريا ضمن مباريات المجموعة الثانية في أمم إفريقيا.

وقال نجيكو خلال المؤتمر الصحفي: "رغم الخسارة أمام نيجيريا ولكن اكتسبنا ثقة ولدينا الآمال في التأهل في حال تحقيق الفوز بالمباراتين، نحن جاهزون لتقديم مباراة قوية أمام مدغشقر وسنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز".

وأضاف "نعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الأولى أمام نيجيريا ولكن أظن أن الأداء التكتيكي والخطة أمام منتخب مدغشقر ستكون قريبة من المباراة الافتتاحية".