الأهلي يعلن إصابة رمضان صبحي بكدمة في الركبة.. واللاعب يخضع للتأهيل

قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وضع خطة إعداد بدأ الفريق في تنفيذها من يوم السبت الماضي، وأنه يأمل أن يكون المردود سريعا من خلال النتائج في الفترة المقبلة.

وقال قمصان إن معسكر إسبانيا فرصة جيدة للمدير الفني واللاعبين ، خاصة أن التعايش من خلال المعسكرات أفضل بكثير من مجرد التدريبات، في ظل التقارب الكبير بين الجهاز واللاعبين وهو ما يتيح للمدير الفني فرصة أكبر في أن ينقل أفكاره من خلال التدريبات أو المحاضرات وفي التجارب الودية التي يخوضها الفريق.

وأوضح المدرب المساعد بالأهلي للمركز الإعلامي لناديه أن الفترة الماضية شهدت صعوبات كثيرة أبرزها عدد المباريات التي خاضها الفريق خلال فترة زمنية قصيرة للغاية، وهو ما يصعب مهمة أي مدير فني في نقل فكره بالكامل للاعبين وتدريبهم على أسلوبه وطريقته.

وأشار قمصان، إلى أن لاسارتي يعرف جميع إمكانات اللاعبين وقدراتهم من خلال الفترة التي قضاها مع الأهلي، لكن معسكر إسبانيا سيساهم بشكل أكبر في تحقيق الانسجام بحيث يستوعب جميع اللاعبين فكر الجهاز الفني لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها.

وتطرق قمصان للحديث عن بطولة كأس الأمم الإفريقية قائلا إن البطولة توقيتها مناسب جدا وعدد الفرق ساهم في وجود أكثر من فرصة للتأهل، بالإضافة إلي أن وجود هذا الكم الكبير من اللاعبين المحترفين يزيد من المنافسة وقوة المباريات.

وأكد مدرب الأهلي أن مفاجأة البطولة كانت في الفرق المتوسطة التي يرى البعض أنها فرق صغيرة لكنها أدت بشكل جيد، ولم نشهد أية نتائج كبيرة كما كان يحدث من قبل في بطولات سابقة، وهناك فرصة للاعبين من أجل تقديم شيء لبلادهم في هذا الحدث الكبير الذي تستضيفه مصر.

وأعرب قمصان عن أمله في أن يتوج المنتخب الوطني باللقب ويسعد جميع المصريين الذين ينتظرون العودة من جديد إلى الريادة الإفريقية والتربع على عرش بطولات القارة السمراء.

وعن مشاركة لاعبي الأهلي قال سامي قمصان: "سعيد جدا بوجود لاعبي الأهلي ومشاركتهم ولكن في النهاية الجميع يلعب باسم منتخب مصر وهو الشيء الأهم، وأن المنتخب لا يوجد به مسميات أندية فالكل يدافع عن اسم مصر".

وفي سياق آخر قال طارق سليمان مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه على تواصل مستمر مع محمد الشناوي حارس الفريق المتواجد حاليا في صفوف المنتخب الوطني ويشارك في بطولة إفريقيا، واستطاع أن يقدم مباراة جيدة أمام زيمبابوي في أولى مباريات المنتخب ببطولة إفريقيا التي تقام على الملاعب المصرية وتستمر إلى 19 يوليو المقبل.

وشدد سليمان، على أن الشناوي ظهر بشكل مميز في مباراة زيمبابوي وأن المنافسة مع الثنائي أحمد الشناوي ومحمود جنش تصب في مصلحة المنتخب بشكل عام، ودافع قوي للثلاثي من أجل التركيز في البطولة والتمسك بالفرصة.

وأكد مدرب حراس الأهلي، أن إحصائيات الشناوي مع الأهلي على مدار الموسم مميزة للغاية وأنه بصفة شخصية حريص على تسجيل الأرقام وكافة الإحصائيات الخاصة بالحراس، ومن بينهم الشناوي والذي ارتفع مستواه بشكل كبير مع نهاية الموسم وكان أحد الأسباب في النتائج التي حققها الفريق رغم المباريات الصعبة التي خاضها الأهلي.

وأشار سليمان، إلى أن كأس الأمم الإفريقية بدأت تظهر ملامحها مع توالي المباريات وشاهدنا فرق قوية ترغب في المنافسة على اللقب، وهو ما يؤكد أن البطولة صعبة و ليست سهلة.

وأوضح مدرب حراس الأهلي أن الفوز باللقب يحتاج إلى الكثير من العوامل المشتركة أبرزها الجانب الفني والخططي وفي نفس الوقت تكاتف اللاعبين خارج الملعب وأن يكون الجميع هدفهم مصلحة المنتخب، وأن هذا الأمر مسئولية جميع اللاعبين.

وعلى الجانب الفني خضع الثلاثي صلاح محسن وناصر ماهر ومؤمن زكريا لقياسات بدنية اليوم، بعد غيابهم عن مران الفريق أمس لظروف خاصة وحصولهم على إذن من الجهاز الفني.

واشتمل مران الأهلي أمس على القياسات البدنية فقط، واستعان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بأجهزة جديدة في المران للوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين في مستهل فترة الإعداد الأولى التي يخوضها الأهلي في القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا خلال شهر يوليو المقبل للدخول في معسكر تدريبي يشتمل على بعض التجارب الودية.

وخضع جميع اللاعبين للقياسات البدنية باستثناء الثلاثي صلاح محسن وناصر ماهر ومؤمن زكريا، الذين حصلوا على إذن للغياب على أن ينتظموا في مران الفريق اليوم.

وقال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رمضان صبحي أدى تدريباته في الجيم أمس بسبب تعرضه لكدمة في الركبة وأن الجهاز حرص على منحه الوقت الكافي للتعافي والعودة مجددا إلى المشاركة الجماعية.

وظهر رمضان صبحي في ملعب التتش أمس، بعد الانتهاء من أداء بعض التدريبات في الجيم، فيما يتحدد اليوم فرص مشاركته في مران الفريق.

ويؤدي الأهلي تدريباته فترة واحدة اليوم وغدا فيما يخوض تدريبات على فترتين يوم الخميس المقبل.

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