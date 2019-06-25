مدرب مدغشقر: بوروندي منافس قوي.. ولا بديل عن تحقيق الفوز

يرى نيكولاس ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر أن بوروندي منافس قوي وذلك قبل مواجهة الفريقين يوم الخميس.

وقال ديبوي خلال المؤتمر الصحفي للقاء "نستعد جيدا لمباراة بوروندي وندرس بشكل جيد كيف نواجههم من خلال مشاهدة مباراتهم أمام نيجيريا".

وأضاف "بوروندي منافس قوي ولا يمكن أن تعطيهم أقل من حجمهم فهم يحتلون المركز الثالث في ترتيب المجموعة ويجب أن نخوض المباراة بكل تركيز وحماس ولا بديل عن تحقيق الفوز علي منتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات".

وتابع "المشاركة في كأس الأمم والتواجد في مصر هو فخر لنا خاصة وأنها الأولى في تاريخ مدغشقر ولدي ثقة في لاعبينا في صنع المزيد والجميع في حالة تركيز لمواصلة مشوار البطولة".

وأردف "استطعنا بين المباراتين الراحة والاستشفاء وسنكون حريصين علي الحفاظ على النقطة التي حصلنا عليها أمام غينيا ونركز على ما فعلناه لتحقيق الفوز على منتخب بوروندي يوم الخميس".

فيما قال قائد منتخب مدغشقر لالينا نومينجانهاري: "نشعر بحالة جيدة قبل مواجهة بوروندي خاصة بعد أن أشاد الجميع بمستوى منتخبنا. يجب أن نكون في أقصى حالة تركيز لتحقيق الفوز والتمسك بالمنافسة خاصة وأنه الظهور الأول لمنتخبنا في بطولة إفريقيا".

واختتم "نسعي لكتابة التاريخ لشعب مدغشقر ومواصلة تحقيق المفاجآت بعد أن اكتسبنا الثقة الكافية لتقديم أفضل ما لدينا".

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