مؤتمر الكونغو - إيبينجي: تعاهدنا على الفوز أمام مصر.. والقائد: نملك الرغبة والحماس لتحقيق ذلك

قال المدير الفني لمنتخب الكونغو فلوران إيبينجي إن الخسارة من أوغندا كانت صعبة ولكن هذه الحياة ويجب فورا العمل والتجهيز للقاء مصر الذي لابد من الفوز وحصد الثلاث نقاط فيه.

وأوضح المدرب خلال المؤتمر الصحفي للقاء غدا الأربعاء "عندما تقرأ الإحصائيات فإن فريقي قدم مستوى سيئا أمام أوغندا ولم يكن اللاعبين في المستوى المطلوب تماما والكل كان خارج المستوى".

واستدرك "لكن بعد خسارة الفريق تعاهدنا على الفوز أمام مصر، وننظر لمباراة مصر بوجهة نظر مختلفة فهو فريق يلعب على أرضه ووسط جماهيره ويحتاج للفوز من أجل التأهل وفي المقابل هدف فريقي هو الفوز والعودة لأجواء المنافسة على بطاقة التأهل".

المدرب تحدث عن "سأعمل أمام مصر على عدم الخسارة والخروج ولو بنقطة تساعد على التأهل أمام زيمبابوي في الجولة الأخيرة، فريقي يلعب أمام مصر بفلسفة: إذا لم تفز عليك ألا تخسر، وهدفنا النقطة".

المدرب أوضح "سنتعامل جيدا أمام مصر وعلينا اللعب في أي أجواء ودرجة الحرارة ليست مبررا للخسارة أمام أوغندا، يجب أن نهنئ المغرب على تطوير كرة القدم في إفريقيا من خلال، الكاف برو، وجمع أفضل المواهب".

وأردف "الكونغو بلد قوي للغاية ويمتلك مواهب عديدة، والبلد في تطور مستمر وهناك عديد الأندية الأوروبية التي تنقب عن المواهب في الكونغو حاليا، وهناك مشكلة بين أندية المغرب ولاعبي الكونغو ويجب أن تظل إفريقيا موحدة وبدون مشاكل".

المدرب أكد "الخسارة من أوغندا كانت قاسية للغاية ولكن الجميع تجاوز الأمر سريعا والكل يعمل حاليا على تحقيق حلمه في البطولة والكونغو دولة كبيرة في إفريقيا ولها حلم مشروع في المنافسة يوما على لقب البطولة، وعلينا ألا نفقد الأمل في التأهل".

ويرى قائد منتخب الكونغو يوسف مولومبو أن فريقه تعامل جيدا مع الخسارة الأخيرة، وقال: "اللاعبون تعاهدوا على عبور الأزمة واللعب بقوة في اللقاء المقبل أمام مصر صاحبة الأرض والجمهور. لدينا من الرغبة والحماس للفوز على مصر وسط جماهيرها، لأن الخسارة تعني توديع البطولة مبكرا".

وأضاف قائد الكونغو "كان من الصعب علي أن أغيب أمام أوغندا للإصابة ولكني تحسنت كثيرا والمدير الفني سيأخذ القرار النهائي بشأني اليوم ولكني أشعر بتحسن كبير. الفريق رغم الخسارة من أوغندا أظهر شكلا جيدا".

وأنهى "درجة الحرارة في لقاء أوغندا كانت صعبة وقاسية ولكن أمام مصر ستقام المباراة ليلا والأجواء ستكون أفضل والفريق سيقاتل على الفوز".

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