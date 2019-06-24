بونجاح: نتيجة الجزائر وكينيا لا تعبّر عن سير المباراة
الإثنين، 24 يونيو 2019 - 01:01
كتب : عاطف شادي
يعتقد بغداد بونجاح مهاجم الجزائر، أن منتخب بلاده كان قادرا على الفوز بنتيجة أكبر على كينيا.
بغداد بونجاح
النادي : السد
الجزائر افتتحت مشوارها في كأس الأمم الإفريقية 2019 بفوز سهل على كينيا 2-0 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة. (طالع التفاصيل)
وصرّح بونجاح بعد المباراة: "النتيجة لا تعبّر عن سير المباراة، فقد أهدرنا العديد من فرص التسجيل".
وأضاف مُسجِل الهدف الأول: "الفوز في المباراة الأولى مهم للغاية".
واختتم: "نتعامل مع كل مباراة على حدة، سنبدأ الاستعداد القوي للسنغال حتى نحقق نتيجة إيجابية تؤهلنا إلى الدور المقبل".
الجزائر تتشارك صدارة المجموعة الثالثة مع السنغال صاحب الـ3 نقاط وفارق أهداف +2.
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