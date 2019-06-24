بونجاح: نتيجة الجزائر وكينيا لا تعبّر عن سير المباراة

يعتقد بغداد بونجاح مهاجم الجزائر، أن منتخب بلاده كان قادرا على الفوز بنتيجة أكبر على كينيا.

الجزائر افتتحت مشوارها في كأس الأمم الإفريقية 2019 بفوز سهل على كينيا 2-0 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة. (طالع التفاصيل)

وصرّح بونجاح بعد المباراة: "النتيجة لا تعبّر عن سير المباراة، فقد أهدرنا العديد من فرص التسجيل".

وأضاف مُسجِل الهدف الأول: "الفوز في المباراة الأولى مهم للغاية".

واختتم: "نتعامل مع كل مباراة على حدة، سنبدأ الاستعداد القوي للسنغال حتى نحقق نتيجة إيجابية تؤهلنا إلى الدور المقبل".

الجزائر تتشارك صدارة المجموعة الثالثة مع السنغال صاحب الـ3 نقاط وفارق أهداف +2.

اقرأ أيضا:

ثعالب الجزائر تنطلق.. فليحذر الجميع

الأرجنتين تهزم قطر وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا.. وبارجواي تخسر من كولومبيا

فيديو في الجول – بين تتويجات وانتصارت تاريخية.. أسعد لحظات المنتخب في أمم إفريقيا

أسود السنغال تظهر أنيابها لتنزانيا

منتخب مصر يوضح لـ في الجول حقيقة "سحب هواتف اللاعبين"