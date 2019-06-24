بونجاح: نتيجة الجزائر وكينيا لا تعبّر عن سير المباراة

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 01:01

كتب : عاطف شادي

بغداد بونجاح - الجزائر - كينيا

يعتقد بغداد بونجاح مهاجم الجزائر، أن منتخب بلاده كان قادرا على الفوز بنتيجة أكبر على كينيا.

الجزائر افتتحت مشوارها في كأس الأمم الإفريقية 2019 بفوز سهل على كينيا 2-0 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة. (طالع التفاصيل)

وصرّح بونجاح بعد المباراة: "النتيجة لا تعبّر عن سير المباراة، فقد أهدرنا العديد من فرص التسجيل".

أخبار متعلقة

بلماضي: الفوز الافتتاحي مهم في بطولة إفريقيا.. وأرفض المقارنة بين محرز وصلاح البلايلي: عملنا على تجنب مفاجأة كينيا.. الجزائر تريد اللقب بن ناصر رجل مباراة الجزائر وكينيا ثعالب الجزائر تنطلق.. فليحذر الجميع

وأضاف مُسجِل الهدف الأول: "الفوز في المباراة الأولى مهم للغاية".

واختتم: "نتعامل مع كل مباراة على حدة، سنبدأ الاستعداد القوي للسنغال حتى نحقق نتيجة إيجابية تؤهلنا إلى الدور المقبل".

الجزائر تتشارك صدارة المجموعة الثالثة مع السنغال صاحب الـ3 نقاط وفارق أهداف +2.

اقرأ أيضا:

ثعالب الجزائر تنطلق.. فليحذر الجميع

الأرجنتين تهزم قطر وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا.. وبارجواي تخسر من كولومبيا

فيديو في الجول – بين تتويجات وانتصارت تاريخية.. أسعد لحظات المنتخب في أمم إفريقيا

أسود السنغال تظهر أنيابها لتنزانيا

منتخب مصر يوضح لـ في الجول حقيقة "سحب هواتف اللاعبين"

الجزائر كينيا مصر 2019 كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

بونجاح: نتيجة الجزائر وكينيا لا تعبّر عن سير المباراة 10 دقيقة | مصر 2019
اليوم الإفريقي - اكتمال الظهور العربي في كأس الأمم.. والجماهير تنتظر ساسي في السويس 13 دقيقة | مصر 2019
بلماضي: الفوز الافتتاحي مهم في بطولة إفريقيا.. وأرفض المقارنة بين محرز وصلاح 19 دقيقة | مصر 2019
من القاع إلى السماء.. ريمونتادا مجنونة لـ مايوركا تعيده إلى الدوري الإسباني 29 دقيقة | أوروبا
تعرف على مواعيد مباريات اليوم الاثنين 24-6-2019 والقنوات الناقة.. ظهور منتظر 43 دقيقة | مصر 2019
البلايلي: عملنا على تجنب مفاجأة كينيا.. الجزائر تريد اللقب 52 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 2 منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات 3 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب 4 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"

قد ينال إعجابك