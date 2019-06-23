أمونيكي: قلة الخبرة سبب خسارتنا أمام السنغال

الأحد، 23 يونيو 2019 - 21:44

كتب : عاطف شادي

مبوانا ساماتا - تنزانيا - السنغال

أرجع إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا هزيمة فريقه أمام السنغال في أمم إفريقيا مصر 2019 إلى قلة خبرة اللاعبين.

منتخب تنزانيا خسر في افتتاح مبارياته ببطولة أمم إفريقيا مصر 2019 أمام السنغال بهدفين دون رد في المجموعة الثالثة. (طالع التفاصيل)

وقال أمونيكي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قلة خبرات اللاعبين سبب خسارتنا أمام السنغال وعلينا معالجة الأخطاء الساذجة".

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وأضاف "لدينا بعض اللاعبين يشاركون لأول مرة مع المنتخب وانتابتنا حالة من السذاجة خلال المباراة".

وأكمل "علينا النظر إلى أنفسنا لتصحيح الأخطاء، لاسيما أننا كنا نعطي الكرة إلى المنافس".

وشدد النجم النيجيري "سنحاول معالجة الأخطاء التي ارتكبناها خلال الأيام المقبلة".

وأتم تصريحاته "لعبنا ضد فريقا قويا ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة ويضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة ويعرفون جيدا كيف ينافسون على لقب البطولة وعلينا التعلم واكتساب الخبرات اللازمة من أجل بناء منتخب قوي ".

ويلعب منتخب تنزانيا في المباراة الثانية للمجموعة الثالثة ضد كينيا.

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