سيسيه: سنواجه الجزائر بحذر.. نصنع منتخبنا منذ 5 سنوات

الأحد، 23 يونيو 2019 - 21:36

كتب : عاطف شادي

أليو سيسيه - السنغال - تنزانيا

أشاد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، بفوز بلاده على تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية 2019.

السنغال افتتحت البطولة بانتصار مستحق بهدفين دون رد على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة. (طالع التفاصيل)

وصرّح سيسيه بعد المباراة: "كان مهما أن نحقق الفوز على تنزانيا في الجولة الأولى، لقد وضعنا استراتيجية لذلك".

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "المنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية بدأت مبكرا".

وأكمل: "نحاول صناعة فريق قوي من 4 أو 5 سنوات، ونحاول الحصول على مكانتنا في الساحة. نحن واثقون من قدرتنا على تقديم نتائج قوية".

وأتم: "سنلعب بحذر أمام الجزائر، إنها مباراة صعبة، أتمنى أن نبني على ما قمنا به اليوم".

السنغال تصدرت المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، في انتظار مواجهة الجزائر وكينيا.

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