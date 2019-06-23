بالفيديو - الأسود تخطف هدية ناميبيا

خطف منتخب المغرب نقاط مباراته الافتتاحية بهدية من لاعب ناميبيا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وفاز أسود أطلس على ناميبيا بهدف نظيف، أحرزه إيتاموانا كيمويني في الدقيقة 88 من عمر المباراة بالنيران الصديقة في مرماه.

وفشل كيمويني في إبعاد عرضية حكيم زياش وسجلها داخل مرماه بعد نزوله بديلا بـ 8 دقائق فقط.

هدف⚽️ النيران الصديقة تهدي الأسبقية لأسود الأطلس في اللحظات الأخيرة!



🇳🇦 0 - 1 🇲🇦#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/VslIf11xPe — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 23, 2019

بدأ الشوط الأول هادئا بين منتخبي المغرب وناميبيا وسط محاولات من أسود أطلس لاختراق الدفاع.

وفي الدقيقة العاشرة حصل منتخب المغرب على ركلة حرة من الجانب الأيسر نفذها حكيم زياش داخل منطقة الجزاء وارتدت من الدفاع ليسددها نبيل درار رائعة ولكن أنقذها لويد كازوبا حارس مرمى ناميبيا ببراعة وتم تحويلها لركلة ركنية.

سيطر منتخب المغرب على الكرة بينما اعتمد المنتخب الناميبي على الهجمات المرتدة، وحاول رونالد كيتجيري لاعب وسط ناميبيا في الدقيقة 17 استغلال تقدم لاعبي المغرب لكن تسديدة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 35 سقط نور الدين أمرابط في كرة مشتركة مع مدافع ناميبيا وطالب بركلة جزاء لكن الحكم طالب باستمرار اللعب.

وبعدها بدقيقتين اعتمد حكيم زياش على مهاراته الفردية وقام بتسديد الكرة بقوة من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى حارس ناميبيا بنجاح.

انتهى الشوط الأول الهادئ سلبيا بدون أهداف ونجح منتخب ناميبيا في الخروج بما أراد.

بدأ الشوط الثاني مخالفا لنظيره الأول إذ شهد صحوة مغربية بحثا عن التقدم مبكرا خوفا من مفاجآت الافتتاح.

وتماسك دفاع ناميبيا رغم الضغط المغربي، وفي الدقيقة 52 انطلق حكيم زياش واعتمد على مهارته الفردية وقام بتسديدة أرضية على حدود منطقة الجزاء لكن أنقذها بنجاح حارس مرمى ناميبيا.

وبعدها بدقيقتين سدد أشرف حكيمي تسديدة قوية لضرب التكتل الدفاعي لناميبيا ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

دفع هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب بسفيان بوفال بدلا من المهدي بوربيعة في أولى التبديلات بالدقيقة 58.

وبعد نزوله بدقيقة وصلت الكرة لبوفال على حدود منطقة الجزاء وسددها قوية ولكن واصل كازوبا تألقه.

ضغط متواصل من منتخب المغرب بحثا عن هز شباك ناميبيا لكن دون فائدة، وفي الدقيقة 69 دفع رينار بيوسف آيت بن ناصر بدلا من كريم الأحمدي.

وفي الدقيقة 72 نجح حكيم زياش في مراوغة دفاع ناميبيا وقام بتسديدة قوية غالطت حارس المرمى بعد ارتطام الكرة بالمدافعين ولكن نجح كازوبا في رد فعل سريع التصدي للكرة بالقدم اليمنى.

ودفع رينار بأخر تبديلاته في الدقيقة 78 بنزول خالد بوطيب بدلا من يوسف النصيري.

استمرت المحاولات المغربية في أخر 10 دقائق من المباراة وسط تراجع تام من دفاع ناميبيا ولكن فشل نجوم أسود أطلس في التسجيل.

وحصل منتخب المغرب في الدقيقة 88 على ركلة حرة مباشرة نفذها حكيم زياش عرضية رائعة وسجلها إيتاموانا كيمويني لاعب ناميبيا البديل في مرماه معلنا عن الهدف الأول في المباراة.

وخطف منتخب المغرب نقاط المباراة الثلاث ليعتلي قمة المجموعة قبل مواجهة غد الاثنين بين كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.















































وحصل مبارك بوصوفة لاعب وسط المغرب على جائزة رجل المباراة وفقا للجنة المنظمة للبطولة.

ويلعب منتخب المغرب يوم الجمعة المقبل أمام كوت ديفوار في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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