بوصوفة أفضل لاعب في فوز المغرب على ناميبيا

اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المغربي مبارك بوصوفة كأفضل لاعب في فوز المغرب على ناميبيا.

منتخب المغرب انتصر على ناميبيا بهدف عكسي قاتل في اللحظات الأخيرة من مواجهة المجموعة الرابعة. (طالع التفاصيل)

وقررت اللجنة الفنية اختيار مبارك بوصوفة كأفضل لاعب في المباراة.

وشارك لاعب الوسط بوصوفة في المباراة منذ البداية وأكملها حتى النهاية، وظهر بشكل طيب.

وتحدث بوصوفة عقب اختياره كأفضل لاعب في المباراة قائلا: "المباراة كانت صعبة للغاية في ظل الطقس الحار".

وأضاف "سعيد للغاية بتحقيق الانتصار وأعد الجميع بتحسن الأداء في المباريات المقبلة".

وفاز أسود أطلس على ناميبيا بهدف نظيف، أحرزه إيتاموانا كيمويني في الدقيقة 88 من عمر المباراة بالنيران الصديقة في مرماه.

وفشل كيمويني في إبعاد عرضية حكيم زياش وسجلها داخل مرماه بعد نزوله بديلا بـ 8 دقائق فقط.

ويلعب منتخب المغرب يوم الجمعة المقبل أمام كوت ديفوار في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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