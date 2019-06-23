رينار: تكرر مع المغرب ما حدث مع مصر في الافتتاح
الأحد، 23 يونيو 2019 - 18:45
كتب : FilGoal
يعتقد هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب، أن الفوز الصعب الذي تحقق على ناميبيا هو أمر طبيعي.
المغرب افتتح مبارياته في كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز عسير للغاية على ناميبيا بهدف نظيف، في استاد السلام ضمن منافسات المجموعة الرابعة. (طالع التفاصيل)
هدف⚽️ النيران الصديقة تهدي الأسبقية لأسود الأطلس في اللحظات الأخيرة!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 23, 2019
🇳🇦 0 - 1 🇲🇦#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/VslIf11xPe
وصرّح رينار بعد المباراة :"مباراتنا هي صورة طبق الأصل للافتتاح بين مصر وزيمبابوي".
وأضاف عبر beIN Sports: "نفس الأمر حدث مع غينيا أمام مدغشقر، ومع نيجيريا أمام بوروندي التي خسرت بصعوبة شديدة".
وواصل المدرب الفرنسي الفائز بأمم إفريقيا مرتين سابقتين: "كل المباريات الأولى تُلعَب بهذه الطريقة، فالمنتخبات الأخرى تمتلك حافزا قويا".
واختتم:"ناميبيا واجهتنا بكل ما أوتيت من قوة وصعّبت مأموريتنا، لكننا نهنأهم على مستوانا ونهنأ أنفسنا أيضا".
المغرب تصدّر المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، في انتظار المباراة الأخرى بين كوت ديفوار وجنوب إفريقيا غدا الإثنين.
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