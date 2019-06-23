"قاعدة الصواريخ" يفوز بجائزة رجل مباراة السنغال وتنزانيا

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019، عن فوز كريبين دياتا بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده السنغال أمام تنزانيا.

السنغال افتتحت مبارياتها في البطولة بانتصار مُقنع على تنزانيا بهدفين دون رد في استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة. (طالع التفاصيل)

واقتنص دياتا جائزة رجل المباراة عن جدارة، بعد أن حسم المباراة بتسديدة صاروخية رائعة نتج عنها هدف السنغال الثاني في الدقيقة 64.

دياتا (20 عاما) يلعب في كلوب بروج البلجيكي، وسجل هدفه الدولي الأول مع أسود التيرانجا.

وصرّح دياتا: "أنا سعيد بالفوز بجائزة رجل المباراة، إنها مباراتي الأولى في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "أسعى لتقديم عروض مميزة في المباريات المقبلة".

وشدد: "الجزائر أقوى منتخبات المجموعة".

وتصدرت السنغال مجموعتها برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الجزائر وكينيا على نفس الملعب.

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