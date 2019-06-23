مدير منتخب مصر يرد على حقيقة التأمين الخاص لصلاح؟

حسم إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر حقيقة ما تردد بشأن توفير تأمين خاص لمحمد صلاح نجم ليفربول أثناء معسكر الفريق بكأس الأمم الإفريقية.

وصرح لهيطة عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "لا يوجد ترتيبات خاصة للاعب بعينه بل الفريق والبعثة بأكملها في المعسكر".

وأضاف "إجراءات التأمين على أعلى مستوى داخل فندق الإقامة وخارجه".

وتابع "استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية لها عامل نفسي قوي على اللاعبين والجماهير".

واختتم إيهاب لهيطة "أتمنى وأتوقع أن تملأ الجماهير أرض الملعب في المباراة الثانية، وتشجع بحماس أكبر، لأن مباراة الافتتاح كان لها ظروف خاصة".

FilGoal.comيختبر معلوماتك فهل يمكنك معرفة أين أقيمت هذه النسخ من بطولة إفريقيا؟

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساءً يوم الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من أمم إفريقيا.







































































































































































































بينما يلعب منتخب أوغندا أمام منتخب زيمبابوي في السابعة مساءً يوم الأربعاء.

ويمكنك اختيار تشكيل مصر أمام الكونغو الديمقراطية من هنا

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