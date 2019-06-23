المنتخب: فوز أوغندا نتيجة غير جيدة لنا.. وأخطاؤنا عديدة أمام زيمبابوي باعتراف أجيري

يرى إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن الفريق تنتظره مهمة صعبة في مباراتيه ضد الكونغو الديموقراطية وأوغندا بالمجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق هدف عن منتخب أوغندا الذي انتصر على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء.

وصرح لهيطة عبر قناة تايم سبورتس "الخطوة القادمة مهمة، لأن فوز أوغندا بهدفين نتيجة ليست جيدة لنا".

وأضاف "لقد تحدث خافيير أجيري مع اللاعبين في المران الصباحي بخصوص فوز أوغندا والتأكيد على ضرورة أن يكون الأداء أفضل في الفترة القادمة".

وواصل إيهاب لهيطة "يتبقى لنا 3 تدريبات، لقد أبلغني أجيري بأن الأخطاء كانت عديدة أمام زيمبابوي، لكن أمامنا فرصة لتصحيحها وعلاجها قبل مواجهة الكونغو الديموقراطية، فالجهاز الفني يركز بشكل جيد جدا".

وأشار مدير المنتخب إلى أن أجيري كان حريصا أيضا على التقاء اللاعبين بأسرهم لتخفيف الضغوط، قائلا "هذا متبع في العالم".

وأتم إيهاب لهيطة "الإجراءات الأمنية مكثفة لأن البطولة في مصر، ولن نقدر على الاستجابة لمطالب الجماهير بالتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين حفاظا على التركيز".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساءً يوم الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من أمم إفريقيا.









































































































































































































بينما يلعب منتخب أوغندا أمام منتخب زيمبابوي في السابعة مساءً يوم الأربعاء.

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