منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات

رفض الجهاز الفني لمنتخب مصر نفي ما أثير حول تورط بعض لاعبي الفريق في أزمة بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وقال لهيطة في تصريحات لقناة تايم سبورت يوم الأحد: "ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات، الأمور أصبحت صعبة في هذا الزمن في ظل انتشار الأمر".

وأضاف "تحدث خافيير أجيري مع كل اللاعبين صباح الأحد وأخبرهم بضرورة التركيز وتوخي الحذر في مثل هذه المواقف".

وأوضح "الأمر ليس بحجم ما أثير، ولكن الجهاز الفني شدد على ضرورة غلق هذه الصفحة".

وأتم مدير منتخب مصر "بكل بصراحة.. لقد تحدث أجيري مع كل اللاعبين ولم يختص أحد بالكلام"

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق هدف عن منتخب أوغندا الذي انتصر على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساءً يوم الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من أمم إفريقيا.

بينما يلعب منتخب أوغندا أمام منتخب زيمبابوي في السابعة مساءً يوم الأربعاء.

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