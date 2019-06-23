لاسارتي يحدد برنامج تدريبات الأهلي.. وموقف الخماسي المصاب

حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي برنامج تدريب الفريق حتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك تزامنا مع توقف النشاط الرياضي لارتباط المنتخب بخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن الأهلي أنه صار من المقرر أن يواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على أن تستمر التدريبات المسائية حتى الأربعاء المقبل، ويتدرب الفريق على فترتين الخميس المقبل، على أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات يوم الجمعة ويعاود استئناف التدريبات يوم السبت المقبل.

يذكر أن الأهلي يستعد للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل؛ لخوض معسكر إعداد استعدادا للمرحلة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أعلن الأهلي أن سعد سمير وكريم وليد "نيدفيد" يعودان إلى القاهرة خلال أسبوعين من الآن.

وأضاف الجهاز الفني أن الثنائي يتواجد حاليا في ألمانيا لاستكمال تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويعاني سعد سمير من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في حين أجرى كريم نيدفيد مؤخرًا جراحة غضروف الركبة.

وكذلك أعلن النادي أن حسين الشحات يعاني من نزلة برد حرمته من التدريبات الجماعية أمس السبت بعد استئناف التدريبات عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب يخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأحد لتحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه في تدريبات الكرة.

واطمأن الجهاز الفني على حالة مؤمن زكريا، الذي تعرض للإصابة بالتواء خفيف في ركبته خلال مشاركته في مران الفريق الجماعي أمس، حيث يخضع اللاعب للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم.

وأعلن الجهاز الفني أن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق يظهر في تدريبات الفريق اليوم الأحد بعد عودته أمس من ألمانيا.

وكان شريف إكرامي قد أجرى عملية جراحية لإزالة عظام زائدة في الركبة في ألمانيا مؤخرا، حيث يطلع الجهاز الطبي على حالة اللاعب والتقرير الطبي الذي عاد به من ألمانيا لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

ووضع أليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني برنامجا تأهيليا للاعبي الفريق؛ لتنفيذه بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية.

وبدأ اللاعبون في تنفيذ الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة التي وضعها اليخاندرو بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي وذلك للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة السلبية.

وحرص أليخاندرو على تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لتنفيذ الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة والتي شملت تدريبات الجري حول الملعب بجانب الوحدات الخاصة بالأحمال البدنية.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته أمس السبت بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية.

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