مواعيد مباريات الأحد 23-6-2019 والقنوات الناقلة.. ثلاثة عمالقة في إفريقيا وحياة أو موت لـ ميسي

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FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأحد 23 يونيو 2019 والقنوات الناقلة.

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في كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر، تتواصل المنافسات لليوم الثالث بـ 3 مباريات تشهد ظهور 3 عمالقة للقارة السمراء، وكلها تُنقَل عبر Time Sports، وbeIN Sports MAX 1\2.

البداية في الرابعة والنصف مساءً بمباراة المغرب وناميبيا في استاد السلام ضمن منافسات المجموعة الرابعة، يعلق عليها جواد بدة.

ثم تلعب السنغال أمام تنزانيا في ملعب الدفاع الجوي بالمجموعة الثالثة في السابعة مساءً، ويعلّق عليها نوفل باشي.

قبل أن تُختتَم مباريات اليوم الإفريقي في العاشرة مساءً بمواجهة الجزائر وكينيا على استاد الدفاع الجوي أيضا، بتعليق حفيظ دراجي.

أما كوبا أمريكا 2019 فتشهد إثارة كبيرة بمبارتي الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، والمحطة الناقلة دائما هي beIN Sports 3\4.

التاسعة مساءً سيكون موعدا موحدا، كولومبيا التي ضمنت التأهل بـ 6 نقاط تواجه باراجواي صاحبة النقطتين، ويعلّق عليها سوار الذهب.

بينما تتجه الأنظار إلى المباراة الثانية بين الأرجنتين صاحبة النقطة الوحدة، وقطر صاحبة نفس الرصيد، بتعليق يوسف سيف، حيث يأمل ليونيل ميسي في تجنُب وداع قاري مبكر ومحرج للغاية.

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