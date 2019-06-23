مواعيد مباريات الأحد 23-6-2019 والقنوات الناقلة.. ثلاثة عمالقة في إفريقيا وحياة أو موت لـ ميسي

الأحد، 23 يونيو 2019 - 01:22

كتب : FilGoal

الأرجنتين - ميسي

لو كنت من عشاق منافسات المنتخبات الصيفية، فهنيئًا لك وجبة دسمة من 5 صدامات في جزئين متنافرين من الكرة الأرضية.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأحد 23 يونيو 2019 والقنوات الناقلة.

تعرّف على كافة المواعيد وتفاصيل المباريات من هـنـا

أخبار متعلقة

اليوم الإفريقي – ظهور عملاقين عربيين ومرشح ومعشوق الجماهير المصرية مدرب غينيا: هدفان ساذجان تسببا في تعثرنا.. ولست من حدد موقف نابي كيتا قاهر إصابة الركبة وصانع التاريخ رجلا لمباراة مدغشقر وغينيا مدرب مدغشقر بعد النقطة الأولى في تاريخ أمم إفريقيا: دخلنا التاريخ

.........................

في كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر، تتواصل المنافسات لليوم الثالث بـ 3 مباريات تشهد ظهور 3 عمالقة للقارة السمراء، وكلها تُنقَل عبر Time Sports، وbeIN Sports MAX 1\2.

البداية في الرابعة والنصف مساءً بمباراة المغرب وناميبيا في استاد السلام ضمن منافسات المجموعة الرابعة، يعلق عليها جواد بدة.

ثم تلعب السنغال أمام تنزانيا في ملعب الدفاع الجوي بالمجموعة الثالثة في السابعة مساءً، ويعلّق عليها نوفل باشي.

قبل أن تُختتَم مباريات اليوم الإفريقي في العاشرة مساءً بمواجهة الجزائر وكينيا على استاد الدفاع الجوي أيضا، بتعليق حفيظ دراجي.

أما كوبا أمريكا 2019 فتشهد إثارة كبيرة بمبارتي الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، والمحطة الناقلة دائما هي beIN Sports 3\4.

التاسعة مساءً سيكون موعدا موحدا، كولومبيا التي ضمنت التأهل بـ 6 نقاط تواجه باراجواي صاحبة النقطتين، ويعلّق عليها سوار الذهب.

بينما تتجه الأنظار إلى المباراة الثانية بين الأرجنتين صاحبة النقطة الوحدة، وقطر صاحبة نفس الرصيد، بتعليق يوسف سيف، حيث يأمل ليونيل ميسي في تجنُب وداع قاري مبكر ومحرج للغاية.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف – هل فكرت اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا في إلغاء Fan ID؟

بالفيديو - نيجيريا تلتهم السنونو

عبد الحفيظ لـ في الجول: اجتماع الأحد مع لاسارتي يحسم 3 ملفات هامة

قبل مواجهة مصر – الكونغو الديمقراطية تمنح أجيري سببا للتفاؤل وأسبابا للحذر

بالفيديو – أوغندا هي الدبة الباندا

إنفانتينو: دائما أشعر بسعادة عند التواجد في إفريقيا.. حفل الافتتاح كان مبهرا

مصر 2019 كوبا أمريكا المواعيد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 34 دقيقة | مصر 2019
مواعيد مباريات الأحد 23-6-2019 والقنوات الناقلة.. ثلاثة عمالقة في إفريقيا وحياة أو موت لـ ميسي 35 دقيقة | مصر 2019
اليوم الإفريقي – ظهور عملاقين عربيين ومرشح ومعشوق الجماهير المصرية 48 دقيقة | مصر 2019
مدرب غينيا: هدفان ساذجان تسببا في تعثرنا.. ولست من حدد موقف نابي كيتا ساعة | مصر 2019
قاهر إصابة الركبة وصانع التاريخ رجلا لمباراة مدغشقر وغينيا ساعة | مصر 2019
مدرب مدغشقر بعد النقطة الأولى في تاريخ أمم إفريقيا: دخلنا التاريخ ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته" 3 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب 4 المقاولون العرب لـ في الجول: قررنا بيع طاهر لصاحب العرض الأعلى.. وحقيقة توقيعه للأهلي

قد ينال إعجابك