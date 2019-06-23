مدرب غينيا: هدفان ساذجان تسببا في تعثرنا.. ولست من حدد موقف نابي كيتا

الأحد، 23 يونيو 2019 - 00:37

كتب : هاني العوضي

غينيا - مدغشقر - الصورة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

تحدث بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا عقب تعادل المنتخب أمام مدغشقر، مشيرا إلى "سوء الحظ سبب ما حدث".

منتخب مدغشقر حقق المفاجأة الأولى في أمم إفريقيا 2019 بعدما نجح في حصد نقطة التعادل أمام غينيا، بل وكان أقرب للانتصار. (طالع التفاصيل)

تعادل بهدفين لكل منتخب، كتب النقطة الأولى في تاريخ مدغشقر في أمم إفريقيا.

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وقال مدرب غينيا: "التعادل أفضل من الخسارة بكل تأكيد، نحن تحكمنا في المباراة بالشوط الأول ولكن شباكنا اهتزت بهدف ساذج".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة بي إن سبورتس عقب المباراة "هدفان ساذجان تسببا في تعثرنا أمام مدغشقر".

وعن سبب عدم مشاركة نابي كيتا منذ البداية، صرح مدرب غينيا "طبيب المنتخب هو من حدد وقت مشاركة نابي كيتا".

وأوضح "الطبيب أكد لي عدم قدرة كيتا على المشاركة منذ البداية بسبب عدم اكتمال شفائه بنسبة 100%، ولذلك لم أدفع به منذ البداية".

سوري كابا، وفرانسوا كامانو سجلا هدفي غينيا، بينما سجّل أنيست أبيل، وكارولوس أندرياماتسينورو هدفي مدغشقر التاريخيين.

المباراة كانت الأولى على الإطلاق لـ مدغشقر في كأس الأمم الإفريقية، والمنتخب الملقَب بـ "باريا" حقق إنجازا تاريخيا وحصد أولى نقاطه.

المباراة المثيرة شهدت الظهور الأول للتحكيم المصري في نسخة 2019 بواسطة أمين عمر.

كما شهدت أول هدف ملغاشي في تاريخ أمم إفريقيا من توقيع أنيست أبيل.

بالإضافة إلى احتساب أول ركلة جزاء في المنافسات الحالية، لتصير هذه المباراة الأولى التي تشهد تسجيل طرفيها في 2019.

ويلعب منتخب مدغشقر أمام منتخب بوروندي يوم الخميس المقبل، بينما يواجه منتخب نيجيريا نظيره الغيني.

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