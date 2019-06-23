قاهر إصابة الركبة وصانع التاريخ رجلا لمباراة مدغشقر وغينيا

الأحد، 23 يونيو 2019 - 00:28

كتب : هاني العوضي

أنيست أبيل - مدغشقر

لم يتخيل أنيست أبيل هذه اللحظة عندما تعرض لقطع في أربطة الركبة قبل حوالي 14 شهرا.

نجم منتخب مدغشقر حصد جائزة أفضل أفضل لاعب في المباراة أمام غينيا، خصوصا بعد تسجيله هدف بلاده الثاني.

مدغشقر حصدت نقطة تاريخية وتعادلت 2-2 مع غينيا في استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2019. (طالع التفاصيل)

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وأنيست نال شرف أن يكون أول لاعب ملغاشي في التاريخ يختبر طعم الشباك في منافسات أمم إفريقيا، عندما أدرك التعادل لمنتخب الجزيرة مع مطلع الشوط الثاني.

اللاعب سجل هدفه الدولي الثاني فقط في مسيرته، بعد أن سجّل الأول في أكتوبر 2015 أمام إفريقيا الوسطى.

أما عن معاناته، فاللاعب البالغ 29 عاما تعرض لقطع في أربطة الركبة في أبريل 2018 مع فريقه البلغاري لودوجوريتس رازجراد.

هذه الإصابة غيّبت أنيست عن 50 مباراة مع فريقه طوال 8 أشهر لاحقة، ولم يعد للملاعب سوى في منتصف فبراير.

هذا الهدف هو الأول لـ أنيست منذ أن سجل مع فريقه في 18 مارس 2018، وهو الهدف الأهم في مسيرته على الأرجح، وضمن له جائزة فردية سيحتفظ بها بكثير من الفخر.

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