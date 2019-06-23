مدرب مدغشقر بعد النقطة الأولى في تاريخ أمم إفريقيا: دخلنا التاريخ

وصف نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر تعادل المنتخب أمام غينيا بـ"النتيجة التاريخية".

منتخب مدغشقر حقق المفاجأة الأولى في أمم إفريقيا 2019 بعدما نجح في حصد نقطة التعادل أمام غينيا، بل وكان أقرب للانتصار. (طالع التفاصيل)

تعادل بهدفين لكل منتخب، كتب النقطة الأولى في تاريخ مدغشقر في أمم إفريقيا.

وقال نيكولا ديبوي: "هذه نتيجة تاريخية بالنسبة لنا".

وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس عقب المباراة "دخلنا التاريخ من الباب الكبير وبأقدام ثابتة ونسعى لمواصلة ذلك".

وواصل "المباراة كانت متكافئة أمام غينيا والتعادل نتيجة جيدة بالنسبة لنا".

وأتم "كنا نأمل في تحقيق الانتصار ولكن التعادل نتيجة منطقية".

















































سوري كابا، وفرانسوا كامانو سجلا هدفي غينيا، بينما سجّل أنيست أبيل، وكارولوس أندرياماتسينورو هدفي مدغشقر التاريخيين.

المباراة كانت الأولى على الإطلاق لـ مدغشقر في كأس الأمم الإفريقية، والمنتخب الملقَب بـ "باريا" حقق إنجازا تاريخيا وحصد أولى نقاطه.

المباراة المثيرة شهدت الظهور الأول للتحكيم المصري في نسخة 2019 بواسطة أمين عمر.

كما شهدت أول هدف ملغاشي في تاريخ أمم إفريقيا من توقيع أنيست أبيل.

بالإضافة إلى احتساب أول ركلة جزاء في المنافسات الحالية، لتصير هذه المباراة الأولى التي تشهد تسجيل طرفيها في 2019.

ويلعب منتخب مدغشقر أمام منتخب بوروندي يوم الخميس المقبل، بينما يواجه منتخب نيجيريا نظيره الغيني.

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