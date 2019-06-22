قال محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 إن من حضر افتتاح كأس العالم في روسيا الصيف الماضي، قال إن ما شهده استاد القاهرة أمس الجمعة كان أفضل.

وتحدث فضل في حوار خاص لـFilGoal.com قال فيه: "حفل أمس الجمعة كان محترما للغاية، طموح الجمهور يثبت نجاحنا".

وأضاف "هذا ما تعرضنا له ورأيناه منذ حفل القرعة، نسير على الطريق الصحيح. اليوم، استيقظ الشعب المصري بطاقة إيجابية وفخر ببلدهم".

وأضاف "مصر الآن تملك المصداقية. هناك أناس حضروا حفل افتتاح كأس العالم الصيف الماضي، وقالوا إن حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية كان أفضل".

وشدد "هناك أمور لم يرها الجمهور، مثل غرف خلع الملابس وأدوات الاستشفاء وخلافه".











































































































ولم ينف فضل وجود معوقات ولكنه قال: "هي أمور لن يرها الناس، لكننا نحلها أولا بأول. الإيجابيات تمنحنا دوافع لعلاج السلبيات".

ووجه فضل رسالة للجمهور قائلا: "الآن حان وقت الاستمتاع بكرة القدم، استمتعنا بحفل القرعة والافتتاح والآن حان وقت الاستمتاع بكرة القدم".

وكشف فضل أنه لم يشاهد مباراة زيمبابوي والتي فاز بها المنتخب 1-0 في افتتاح البطولة حيث أوضح "أحد أعضاء اللجنة المنظمة تعرض لوعكة صحية وذهبنا معه للمستشفى التي كانت مجهزة لأفضل درجة. ما حدث مع لاعب نيجيريا صامويل كالو أيضا يؤكد مدى جاهزيتنا".

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