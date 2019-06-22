وصول بعثة منتخب الكاميرون إلى الإسماعيلية

وصلت بعثة المنتخب الكاميروني إلى مدينة الإسماعيلية لتبدأ حملة الدفاع عن لقبها بكأس الأمم الإفريقية 2019.

وتضم بعثة الأسود 46 فردا بينهم 23 لاعبا ويرأسها سيدو مبومبو رئيس اتحاد الكرة الكاميرونية.

الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني للأسود والمدرب العام باتريك كلويفرت أكدا أن الكاميرون جاءت مصر للحفاظ على اللقب كما وضع برنامجا تجهيزا للمباراة الأولى.

وانتهت أزمة منتخب الكاميرون بإعلانهم الإضراب ورفضهم القدوم إلى الإسماعيلية للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم.

وتدخل رئيس الكاميرون في الأزمة بالإضافة لوزير الرياضة هناك ووعد بصرف كل المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.















ماذا حدث؟

رفض لاعبو الأسود الكاميرونية جاء بسبب عدم حصولهم على 40 مليون فرنك إفريقي من أجل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وهدد القائد إيريك شوبو موتينج وزملائه بمقاطعة البطولة بعدما أرسلوا خطابا للسلطات الرياضية في الكاميرون.

وزير الرياضة في الكاميرون أدان موقف اللاعبين قائلا: "لقد حصل كل لاعب على 20 مليون فرنك كمكافأة وقد تم دفع هذه المكافأة بالكامل في حساباتهم".

"من الواضح أن اللاعبين يضعون تهديدهم قيد التنفيذ، في حين كان هناك اعتقاد بأن القضية تم حلها من خلال تنظيم حفل وداع تم تنظيمه من أجلهم، لكنهم رفضوا احترام ما قام به الاتحاد".

لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وزملائه حصلوا على 20 مليون فرنك كمكافأة على المشاركة في البطولة لكنهم يطالبون مضاعفة الرقم إلى 40 مليون قبل التوجة لمصر.

ووفقا لبعض التقارير فإن مكافأة الفوز باللقب فسيتم دفع 54.5 مليون فرنك إفريقي لكل لاعب.

محطة CRTV التابعة للدولة الكاميرونية أعلنت "بعد عدم السفر أمس تم حل الأزمة ولاعبو المنتخب سوف يسافرون خلال إلى مصر"، وفقا لما نقلته صحيفة "جون أفريك".

الكاميرون تشارك في كأس الأمم الإفريقية للمرة 19، وتسعى لحصد لقبها السادس بعد نسخ 1984، 1988، 2000، 2002، 2017.

حامل اللقب يخوض مباراته الأولى في مواجهة غينيا بيساو يوم 25 يونيو على استاد الإسماعيلية الذي يستضيف أيضا المباراة الثانية أمام غانا يوم 29 يوليو، والمباراة الثالثة أمام بنين يوم 2 يوليو.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – مصر تنتصر بركلة الـR2

محمود علاء أفضل لاعب في انتصار مصر على زيمبابوي

بالفيديو - تريزيجيه يسجل أول أهداف كأس إفريقيا.. مصر في المقدمة

بالفيديو – فرصة جماعية خارقة لـ مصر أمام زيمبابوي

بالفيديو والصور – مصر تُبهر إفريقيا بحفل افتتاح كأس الأمم 2019